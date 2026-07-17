Pizzabagare
Gson Pizzeria & Gatukök AB / Kockjobb / Borlänge Visa alla kockjobb i Borlänge
2026-07-17
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Vi på Gson söker nu en duktig och erfaren pizzabagare!
För att passa i rollen är det ett krav att du har tidigare erfarenhet av yrket. Du bör vara trygg i hela processen från deg till färdigbakad pizza, och du har förmågan att hålla både tempot och kvaliteten uppe även under de mest intensiva timmarna. Som person ser vi gärna att du är stresstålig, sätter stor vikt vid kökshygien och sprider en positiv energi.
Eftersom vi tillämpar ett löpande urval vill vi gärna höra från dig så snart som möjligt. Du är varmt välkommen att ansöka på det sätt som passar dig bäst: skicka ett mail, ring eller skicka ett SMS, eller kom helt enkelt förbi oss direkt på arbetsplatsen för att introducera dig. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
Genom mail eller telefon; 0707265599
E-post: dua72@hotmail.com Arbetsgivare Gson Pizzeria & Gatukök AB
(org.nr 559107-1195) Jobbnummer
10005718