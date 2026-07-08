PizzaBagare

Bleck by Sweden AB / Kockjobb / Stockholm
2026-07-08


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OBS! Kunskap inom yrket krävs.
Vänligen läs vad som krävs för att uppfylla våra yrkes krav. Maila ej om detta inte uppfylls!!!
Vi söker pizzabagare
Pizza Punks är ett team men känsla för service och kvalitet.
Vi jobbar med napolitansk style off pizza med färska råvaror från grunden.
Att vi gör verksamheten till det bästa arbetsplatsen är vårt mål. Att vara med och forma och sätta sin prägel från kök till miljö och servis..
Vi brinner för mat och dryck och ser att du är en som gör samma sak.
Du talar svenska eller engelska för att kommunicera.
Du är inte rädd för nya utmaningar och vill växa med oss.
Som pizzabagare på pizza punks är ett stort ansvar att driva verksamheten framåt med hög kvalite och renlighet!
Du ska vara självgående och inte rädd för att ta tag. med gästen i fokus.
Detta kräver erfarenhet och du ska minst ha 4år inom kunskapen!!!
Bli en del i vårat team!!
instagram: pizzapunks.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: jobbpizzapunks@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bleck by Sweden AB (org.nr 556783-1952), http://www.pizzapunks.se
olausmagnus väg 17 (visa karta)
121 45  JOHANNESHOV

Arbetsplats
pizza punks

Jobbnummer
9997269

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