Pizzabagare

Nouri Pizza & Grill AB / Kockjobb / Sollentuna
2026-07-03


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Vi söker efter engagerad och erfaren pizzabagare till vårt team. Vi söker dig som brinner för matlagning, arbetar noggrant och trivs i ett högt arbetstempo. Hos oss får du arbeta i en trevligt arbetsmiljö där kvalitet och god service står i fokus.
Arbetsuppgifter: Pizzabagare, kassa, Grill, städ, förberedelse av råvaror och övriga ingredienser, och det kan komma andra arbetsuppgifter.
Vi ser gärna att du bor nära arbetsplatsen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
Ahmadi_ali81@hotmail.se
E-post: Abbas_hakimi123@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nouri Pizza & Grill AB (org.nr 559577-8977)
Per Erssonsvägen 4 (visa karta)
192 74  SOLLENTUNA

Kontakt
Mohammad Ali Ahmadi
Ahmadi_ali81@hotmail.se
0760855274

Jobbnummer
9992509

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