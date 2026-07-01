Pizzabagare
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2026-07-01
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Pizzabagare / Köksbiträde sökes till Pizzeria Maistro i Värnamo
Vi söker en pizzabagare eller köksbiträde till vår restaurang Pizzeria Maistro i Värnamo.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav. Vi värdesätter vilja att lära sig, ansvarstagande och god samarbetsförmåga.
Vi ser gärna att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och att möjlighet till anställningsstöd finns.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror
Bakning av pizza
Städning och hygien i köket
Övriga arbetsuppgifter i restaurangen
Vi erbjuder:
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Introduktion och upplärning på plats
Trevlig arbetsmiljö
Välkommen med din ansökan!Kontaktuppgifter för detta jobb
Pizzeria Maistro, Värnamo
E-postadress: fahdhalol@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: fahdhalol@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizzeria Fahed AB
(org.nr 559200-6760), https://maistro-varnamo.se
Jönköpingsvägen 30 A (visa karta
)
331 34 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fahed AB, Pizzeria Jobbnummer
9988179