Pizzabagare
Vedugn 550 grader AB / Kockjobb / Solna Visa alla kockjobb i Solna
2026-07-01
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Vi söker erfaren pizzabagare till vår napolitanska pizzeria i hjärtat av Råsunda!
Då kan du vara den vi söker till vårt team på Piazza Råsunda i Solna.Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Vår passion är äkta napolitansk pizza bakad med färska ingredienser, surdeg och mycket kärlek.
Hos oss möts gäster av god mat, trevlig service och en varm atmosfär där både familjer och vänner trivs.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att baka napolitansk pizza (gärna med vedugn eller stenugn)
Är noggrann och snabb.
Är punktlig och positiv.
Talar svenska eller engelska.Arbetsuppgifter
Tillagning av pizza.
Förberedning av råvaror.
Hålla rent och ordning på sitt arbets plats
Samarbeta med övrig personal
Låter det som du?
Skicka din ansökanpiazza.rasunda@gmail.com
Vi intervjuar löpande – så vänta inte för länge med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: piazza.rasunda@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vedugn 550 grader AB
(org.nr 559100-4303)
Stråkvägen 1 (visa karta
)
169 35 SOLNA Arbetsplats
Vedugn 550 Grader AB Kontakt
STANE NIKOLIC piazza.rasunda@gmail.com 0701750101 Jobbnummer
9987908