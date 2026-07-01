Pizzabagare

Vedugn 550 grader AB / Kockjobb / Solna
2026-07-01


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Vi söker erfaren pizzabagare till vår napolitanska pizzeria i hjärtat av Råsunda!
Då kan du vara den vi söker till vårt team på Piazza Råsunda i Solna.

Publiceringsdatum
2026-07-01

Om företaget
Vår passion är äkta napolitansk pizza bakad med färska ingredienser, surdeg och mycket kärlek.
Hos oss möts gäster av god mat, trevlig service och en varm atmosfär där både familjer och vänner trivs.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att baka napolitansk pizza (gärna med vedugn eller stenugn)
Är noggrann och snabb.
Är punktlig och positiv.
Talar svenska eller engelska.

Arbetsuppgifter
Tillagning av pizza.
Förberedning av råvaror.
Hålla rent och ordning på sitt arbets plats
Samarbeta med övrig personal

Låter det som du?
Skicka din ansökan
piazza.rasunda@gmail.com
Vi intervjuar löpande – så vänta inte för länge med att höra av dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: piazza.rasunda@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vedugn 550 grader AB (org.nr 559100-4303)
Stråkvägen 1 (visa karta)
169 35  SOLNA

Arbetsplats
Vedugn 550 Grader AB

Kontakt
STANE NIKOLIC
piazza.rasunda@gmail.com
0701750101

Jobbnummer
9987908

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