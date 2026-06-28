Pizzabagare
Pizzeria Mums AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-06-28
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-28Om företaget
På Pizzeria Mums är vi passionerade för god mat och utmärkt kundservice.
Vi söker ett engagerat Pizzabagare som vill utvecklas med oss och vara en del av ett dynamiskt team. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Förberedelse och Pizza bakning
• underhålla köket för att säkerställa en hygienisk och välkomnande miljö.
• Hjälpa till med att förbereda pizzorna i köket och se till att allt är klart för tillagning
• Hjälpa till med att förbereda och sköta tillagningen för kunder.
• Ibland även ta emot beställningar från kunder och (servera mat och dryck) med ett vänligt och professionellt bemötande.
• hantera vedugn, Möjlighet för upplärning
Vad vi söker:
• En positiv attityd och stark arbetsmoral.
• Någon som tycker om att träffa nya människor och ge utmärkt service.
• En lagspelare som är villig att hjälpa till där det behövs.
• Bra organisationsförmåga och sinne för detaljer.
• En passion för att arbeta i en snabb och kundorienterad miljö. Anställningen kommer att ske heltid 50% eller 100%. Ingen språkkrav.
Är du redo att bli en del av vårt team och hjälpa oss att skapa minnesvärda matupplevelser för våra kunder? Ansök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
Mail eller kort telefonsamtal
E-post: pizzamums@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizzeria Mums AB
(org.nr 559396-4983) Arbetsplats
Mums AB, Pizzeria Kontakt
David Smith pizzamumspersonal@gmail.com 0762349441 Jobbnummer
9982236