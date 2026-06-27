Pizzabagare

Dölek, Bekir / Kockjobb / Stockholm
2026-06-27


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Hej, våran restaurang ligger i Vällingby och där serverar vi pizza, pasta, kebabrätter och Al'a carte. Just nu söker vi en kunnig pizzabagare som kan baka goda pizzor till våra gäster.
Det går bra att söka tjänsten via mail.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Tjänsten kan sökas genom mail
E-post: bekir.dolek@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dölek, Bekir
Grimstagatan 69 (visa karta)
162 57  VÄLLINGBY

Arbetsplats
Oscars Krog

Kontakt
Oscar’s Krog
bekir.dolek@hotmail.com
076-2424647

Jobbnummer
9982023

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