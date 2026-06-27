Pizzabagare
Dölek, Bekir / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-27
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Hej, våran restaurang ligger i Vällingby och där serverar vi pizza, pasta, kebabrätter och Al'a carte. Just nu söker vi en kunnig pizzabagare som kan baka goda pizzor till våra gäster.
Det går bra att söka tjänsten via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Tjänsten kan sökas genom mail
E-post: bekir.dolek@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dölek, Bekir
Grimstagatan 69 (visa karta
)
162 57 VÄLLINGBY Arbetsplats
Oscars Krog Kontakt
Oscar’s Krog bekir.dolek@hotmail.com 076-2424647 Jobbnummer
9982023