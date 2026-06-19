Pizzabagare
Djem,S Pizzeria AB / Kockjobb / Trelleborg Visa alla kockjobb i Trelleborg
2026-06-19
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Djem,S Pizzeria AB i Trelleborg
, Malmö
eller i hela Sverige
🍕 Vi söker pizzabagare/pizzaiolo! 🍕
Vi söker en duktig pizzabagare/pizzaiolo till vårt team. Erfarenhet är meriterande. Körkort är ett krav.
Är du intresserad eller känner någon som passar? Hör gärna av dig!
📞 Kontakta oss för mer information.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: CEMKESER21@HOTMAIL.COM Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Djem,s pizzeria AB
(org.nr 556962-7200), https://weiq.app/nabupizza/meny
Allmogevägen 1 (visa karta
)
231 38 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nabupizza Jobbnummer
9971508