Pizzabagare

Djem,S Pizzeria AB / Kockjobb / Trelleborg
2026-06-19


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🍕 Vi söker pizzabagare/pizzaiolo! 🍕
Vi söker en duktig pizzabagare/pizzaiolo till vårt team. Erfarenhet är meriterande. Körkort är ett krav.
Är du intresserad eller känner någon som passar? Hör gärna av dig!
📞 Kontakta oss för mer information.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: CEMKESER21@HOTMAIL.COM

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Djem,s pizzeria AB (org.nr 556962-7200), https://weiq.app/nabupizza/meny
Allmogevägen 1 (visa karta)
231 38  TRELLEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Nabupizza

Jobbnummer
9971508

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