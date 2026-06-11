Pizzabagare
Berseau AB / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2026-06-11
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Restaurang Berseau söker pizzabagare!
Vill du vara med och utveckla en av Jönköpings mest spännande restauranger? Nu söker vi en pizzabagare som vill bli en del av vårt köksteam.
Vi söker dig som har erfarenhet av pizzabakning, arbetar noggrant och trivs i ett högt tempo. Du har ett genuint intresse för råvaror, hantverk och kvalitet, samt förmågan att leverera en jämn och hög standard även under stressiga servicepass.
Erfarenhet av napolitansk pizza är starkt meriterande. Har du arbetat med långjästa degar, vedugn eller traditionella napolitanska bakmetoder ser vi det som ett stort plus.
Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid
• Ett engagerat team och en positiv arbetsmiljö
• Möjlighet att vara med och utveckla vårt pizzakoncept
• Konkurrenskraftiga villkor
Låter det intressant?
Välkommen att skicka in din ansökan via vår rekryteringsportal.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berseau AB
(org.nr 559075-6416)
Hamnparken 1 (visa karta
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553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9960502