Hej vi letar efter pizzabagare som ska hjälpa till i köket när vi plockar stägning och hjälpa till påmorgonen att förbereda och jobb tiderna brukar vara 9-21:30 ungefär Vi kan prata om hur lång tid anstäling om man vill inte jobba tillsvidareanställning så kan vi också anställa sommaren vi kan också prata om deltid eller heltid Eller sesong anstäling om man seriöst vill jobba ring 0704138333 Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.