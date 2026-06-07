Pizzabagare

ICV Restaurang AB / Kockjobb / Upplands Väsby
2026-06-07


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Hej vi letar efter pizzabagare som ska hjälpa till i köket när vi plockar stägning och hjälpa till påmorgonen att förbereda och jobb tiderna brukar vara 9-21:30 ungefär
Vi kan prata om hur lång tid anstäling om man vill inte jobba tillsvidareanställning så kan vi också anställa sommaren vi kan också prata om deltid eller heltid Eller sesong
anstäling om man seriöst vill jobba ring 0704138333
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: Info@italian-slice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ICV Restaurang AB (org.nr 559181-4495)
Centralvägen 6 (visa karta)
194 76  UPPLANDS VÄSBY

Kontakt
Erol Eken
info@italian-slice.se
0704138333

Jobbnummer
9951142

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