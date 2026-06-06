Pizzabagare

Eldberget AB / Kockjobb / Göteborg
2026-06-06


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Restaurang Portofino är en italiensk kvartersrestaurang belägen vid Nya Varvet i Göteborg som serverar såväl dagens lunch som à la carte. Vi söker en kunnig pizzabagare, helst med erfarenhet av vedugn.
Erfarenhet av kassahantering är en viktig merit. God svenska i tal är en absolut förutsättning. Den vi söker är mycket självgående vad gäller prepp, ordning- och reda.
Arbetets omfattning är heltid, lunch, kvällar, veckodagar och helg.

Lön sätts individuellt baserat på erfarenhet. Tillträde omgående.

Maila din ansökan till karin@portofino.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: karin@portofino.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eldberget AB (org.nr 559009-3679)
Nya Varvets torg 2 (visa karta)
426 71  VÄSTRA FRÖLUNDA

Jobbnummer
9951091

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