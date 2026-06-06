Pizzabagare
Eldberget AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-06-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eldberget AB i Göteborg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Restaurang Portofino är en italiensk kvartersrestaurang belägen vid Nya Varvet i Göteborg som serverar såväl dagens lunch som à la carte. Vi söker en kunnig pizzabagare, helst med erfarenhet av vedugn.
Erfarenhet av kassahantering är en viktig merit. God svenska i tal är en absolut förutsättning. Den vi söker är mycket självgående vad gäller prepp, ordning- och reda.
Arbetets omfattning är heltid, lunch, kvällar, veckodagar och helg.
Lön sätts individuellt baserat på erfarenhet. Tillträde omgående.
Maila din ansökan till karin@portofino.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: karin@portofino.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eldberget AB
(org.nr 559009-3679)
Nya Varvets torg 2 (visa karta
)
426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA Jobbnummer
9951091