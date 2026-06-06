Pizzabagare

Sannegården Majorna Handelsbolag / Kockjobb / Göteborg
2026-06-06


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Vi söker pizzabagare med några års erfarenhet. Vi ser gärna att du förutom att baka pizzor även jobba med andra förekommande arbetsuppgifter i restaurangen. Vi söker pizzabagare som kan arbeta i högt tempo och har förmågan att hantera stressiga situationer och är ansvarstagande. Hos oss eftersträvar vi att arbeta i team och har ett glatt humör mot varandra och våra gäster!
Är du rätt person och vill vara en i gänget är du mer än välkommen att söka detta jobb.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
E-post: awank100@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sannegården Majorna Handelsbolag
Slottskogsgatan 54 (visa karta)
414 70  GÖTEBORG

Arbetsplats
Sannegården Majorna HB

Jobbnummer
9950999

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