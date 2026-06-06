Pizzabagare
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2026-06-06
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Vi söker pizzabagare med några års erfarenhet. Vi ser gärna att du förutom att baka pizzor även jobba med andra förekommande arbetsuppgifter i restaurangen. Vi söker pizzabagare som kan arbeta i högt tempo och har förmågan att hantera stressiga situationer och är ansvarstagande. Hos oss eftersträvar vi att arbeta i team och har ett glatt humör mot varandra och våra gäster!
Är du rätt person och vill vara en i gänget är du mer än välkommen att söka detta jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
E-post: awank100@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sannegården Majorna Handelsbolag
Slottskogsgatan 54 (visa karta
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414 70 GÖTEBORG Arbetsplats
Sannegården Majorna HB Jobbnummer
9950999