Pizzabagare
AB Tellus Pizza / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-06
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Nu söker vi dig som tillsammans med oss, Tellus Pizza, vill sätta måltidsupplevelsen och gästnöjdheten i fokus.
Tellus Pizza ligger i Stockholm i stadsdelen Midsommarkransen. Vi har funnits sedan 2006 med samma ägare. Vi på Tellus Pizza är ett glatt gäng som tillsammans driver verksamheten framåt och försöker ständigt utveckla och förbättra oss. En del har arbetad många år hos oss.
Vi är kända för kvalité, service, renlighet och stabilitet i verksamheten.
Vi söker vi en ung energisk pizzabagare med lite erfarenhet då vi kommer att låta dig utvecklas på plats enligt våra normer.
Vi har ett fåtal pastarätter som man ska behärska enligt vårt recept. Annars är meny sedvanlig för en pizzeria. Besök gärna vår hemsida.
Arbetsuppgifter:
Tjänsten innebär främst sedvanliga arbetsuppgifter såsom förberedelser enlig våra rutiner, genomföra beställningarna och även ta emot telefonbeställningar.
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet från en liknande roll rätt attityd och som trivs med att ta ansvar.
Du måste vara stresstålig då vi stundtals har mycket hög omsättning under kort tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
via mejl
E-post: jobb@telluspizza.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Tellus Pizza
(org.nr 559393-4622)
Vattenledningsvägen 57 (visa karta
)
126 34 HÄGERSTEN Arbetsplats
Tellus Pizza Jobbnummer
9950993