Pizzabagare
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Erfaren pizzabagare sökes för extraarbete på Rodolfino - Gamla Stan
Är du passionerad pizzabagare med gedigen erfarenhet av att baka italiensk pizza, särskilt Pizza Romana? Då vill vi ha just dig till vårt kök på Rodolfino, mitt på Riddarhustorget!
INGEN KEBAB O INGEN OXFILE....
Hos oss är pizzan i fokus - vi gör allt från grunden med kärlek och hantverk. Vår deg är suverän och våra råvaror noga utvalda för att skapa den perfekta balansen mellan smak, textur och tradition. Du kommer att ansvara för hela pizzaprocessen, från degberedning till gräddning, och säkerställa att varje pizza håller högsta kvalitet.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som pizzabagare!
Är självgående, noggrann och kan ta fullt ansvar i köket.
Brinner för italiensk pizza och kan hantera både klassiska och kreativa varianter.
Har energi och vilja att bidra till en arbetsplats där passion för pizza står i centrum.
Kan hjälpa till med relaterade uppgifter som sallader, bakverk och desserter vid behov.
DU MÅSTE HA ETT SVENSKT PERSONUMMER/SAMORDNINGSNUMMER
Tjänsten är extra under sommaren 2026, med fokus på högsäsongen, då det är mycket att göra och vi behöver dig som kan hålla tempot och kvaliteten uppe.
Språkkunskaper är meriterande - skriv gärna vilka språk du behärskar.
Skicka ditt CV och ange tydligt att du söker tjänsten som pizzabagare. Vi tar endast emot skriftliga ansökningar.
Välkommen till Rodolfino - här är pizzan vår stolthet och passion! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Endast via mail
E-post: rodolfino1972@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fracema Restaurang HB
Stora nygatan 1 (visa karta
)
111 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Ristorante Rodolfino since 1972 Jobbnummer
9783650