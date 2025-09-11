Pizzabagare
2025-09-11
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Italia AB i Eskilstuna
Hej och välkommen till Pizzabutik Italia AB!
Vi söker en pizzabagare som är driven, engagerad, flexibel och som kan vara en av den de flera drivna, trevliga, och hjälpsamma anställda som arbetar på restaurangen.
Hos oss kommer du att uppleva trevliga, nöjda, och tacksamma kunder.
På vinter har vi kortare arbetstid i form av en timme i alla dagar.
Utgångspunkter för din roll:
Som pizzabagare ska du baka pizzor och arbeta med grillen bland annat med förberedning och tillagning av maträtter. I iordningsställande av matsalen, påfyllning av salladsbuffé i matsalen, matservering, och hjälpa till med diskning, städning, iordningsställande av allt i köket och matsalen för att göra enkel för varandra vid arbetsdagen slut.
Du kan jobba som deltid eller heltidsanställd. Du kommer att börja som provanställd som kan senare leda till tillsvidareanställd.
Tveka inte! skicka direkt din CV på mail till: safa-ghazi@hotmail.com
Eller ring/skicka ett sms till mig Safa Ghazi på 0739596306 och skriv lite om dig själv så kommer jag att ringa upp dig så fort jag kan.
Vi garanterar att du kommer att trivas bra hos oss. Restaurangen har 4 sticken AC som gör arbetsmiljö väldigt bekväm och skönt i jämförelse med andra restauranger.
OBS! Restaurangen serverar skinka, fläskkött och Fullständiga rättigheter/ alkohol.
Mvh
Restaurang Italia AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
sms till 0739596306
E-post: safa-ghazi@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Italia AB
(org.nr 559013-1495)
Carlavägen 28 (visa karta
)
633 51 ESKILSTUNA Arbetsplats
Italia AB, Restaurang Jobbnummer
9505082