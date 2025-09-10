pizzabagare

Alsulaiman, Shenwar Jasim Mohammed / Kockjobb / Uddevalla
2025-09-10


Hej,

Vi söker en duktig kunnig pizzabagare, vill du veta allt om anställningserbjudande tveka inte att ringa eller skriva ett mejl till mig ,

Mvh
Shinwar Alsulaiman

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: shvan-abdulla@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alsulaiman, Shenwar Jasim Mohammed

Arbetsplats
Alsulaiman Shenwar Jasim Mohammed

Kontakt
Shinwar Alsulaiman
shvan-abdulla@hotmail.com
0767777872

Jobbnummer
9502983

