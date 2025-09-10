pizzabagare
Alsulaiman, Shenwar Jasim Mohammed / Kockjobb / Uddevalla Visa alla kockjobb i Uddevalla
2025-09-10
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alsulaiman, Shenwar Jasim Mohammed i Uddevalla
Hej,
Vi söker en duktig kunnig pizzabagare, vill du veta allt om anställningserbjudande tveka inte att ringa eller skriva ett mejl till mig ,
Mvh
Shinwar Alsulaiman Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: shvan-abdulla@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alsulaiman, Shenwar Jasim Mohammed Arbetsplats
Alsulaiman Shenwar Jasim Mohammed Kontakt
Shinwar Alsulaiman shvan-abdulla@hotmail.com 0767777872 Jobbnummer
9502983