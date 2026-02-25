Pizzabagare - Italienska Pizzor - Heltidsjobb
il caffé brutale AB / Kockjobb / Helsingborg
Professionell PIZZABAGARE sökes till en mycket populär arbetsplats i centrala Helsingborg - BRUTALE - sidan om Systembolaget på Drottninggatan.
Krav på att kunna prata GOD SVENSKA efterfrågas.
Vi behöver en mycket trevlig, noggrann och duktig pizzabagare som klarar av att hålla hög kvalité under ett högt arbetstempo.
40+ timmar/vecka.

Dina arbetsuppgifter
Pizzabakning
Salladsberedning
Förberedning av råvaror
Diska
Städa
Hantera avfall
Stå i kassa (KRAV på god svenska)
Servera samt duka av bord
Alltid hålla det rent och fräscht
Ring oss gärna på 0735066720 eller maila till info@brutale.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
0735066720
E-post: Info@brutale.se

Arbetsgivare IL Caffé Brutale AB
