Pizzabagare - Italienska Pizzor - Heltidsjobb

il caffé brutale AB / Kockjobb / Helsingborg
2026-02-25


Professionell PIZZABAGARE sökes till en mycket populär arbetsplats i centrala Helsingborg - BRUTALE - sidan om Systembolaget på Drottninggatan.
Krav på att kunna prata GOD SVENSKA efterfrågas.
Vi behöver en mycket trevlig, noggrann och duktig pizzabagare som klarar av att hålla hög kvalité under ett högt arbetstempo.
40+ timmar/vecka.

Publiceringsdatum
2026-02-25

Dina arbetsuppgifter
Pizzabakning
Salladsberedning
Förberedning av råvaror
Diska
Städa
Hantera avfall
Stå i kassa (KRAV på god svenska)
Servera samt duka av bord
Alltid hålla det rent och fräscht

Ring oss gärna på 0735066720 eller maila till info@brutale.se
Välkommen att söka!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
0735066720
E-post: Info@brutale.se

Arbetsgivare
IL Caffé Brutale AB (org.nr 556919-2890)

Jobbnummer
9764229

