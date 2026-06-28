Pizza bagare

Hassani, Ahmad Zobair / Kockjobb / Älmhult
2026-06-28


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Vi på Pizzeria Amigo i Älmhult söker en erfaren pizzabagare på timmar. Hos oss är det högt tempo och vi söker dig som redan vet vad du gör i ett kök.

Publiceringsdatum
2026-06-28

Kvalifikationer
• Erfarenhet av pizzabak eller köksarbete – ett måste
• Kan svenska – tala, läsa och skriva
• Klarar av högt tempo utan att tappa kvaliteten
• Punktlig och ansvarsfull
• Kan jobba kvällar och helger

Vi erbjuder timanställning med möjlighet till fler timmar och lön enligt kollektivavtal.

📍 Pizzeria Amigo, Älmhult
📩 Skicka din ansökan till: amigo34330@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: Amigo34330@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hassani, Ahmad Zobair
Skolgatan 8 (visa karta)
343 31  ÄLMHULT

Arbetsplats
Pizzeria amigo

Jobbnummer
9982119

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