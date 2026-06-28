Pizza bagare
Hassani, Ahmad Zobair / Kockjobb / Älmhult Visa alla kockjobb i Älmhult
2026-06-28
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hassani, Ahmad Zobair i Älmhult
, Markaryd
eller i hela Sverige
Vi på Pizzeria Amigo i Älmhult söker en erfaren pizzabagare på timmar. Hos oss är det högt tempo och vi söker dig som redan vet vad du gör i ett kök.Publiceringsdatum2026-06-28Kvalifikationer
• Erfarenhet av pizzabak eller köksarbete – ett måste
• Kan svenska – tala, läsa och skriva
• Klarar av högt tempo utan att tappa kvaliteten
• Punktlig och ansvarsfull
• Kan jobba kvällar och helger
Vi erbjuder timanställning med möjlighet till fler timmar och lön enligt kollektivavtal.
📍 Pizzeria Amigo, Älmhult
📩 Skicka din ansökan till: amigo34330@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: Amigo34330@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hassani, Ahmad Zobair
Skolgatan 8 (visa karta
)
343 31 ÄLMHULT Arbetsplats
Pizzeria amigo Jobbnummer
9982119