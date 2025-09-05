Piwa Food söker Key Account Manager
Vill du ta ansvar för kunder och driva affärer med fokus på tillväxt och långsiktiga relationer? Piwa Food söker en affärsdriven KAM som vill kombinera operativt kundarbete med strategisk utveckling - och skapa lönsam tillväxt tillsammans med ett engagerat team. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som Key Account Manager på Piwa Food får du en central roll där du både utvecklar och vårdar relationerna med företagets nyckelkunder inom dagligvaruhandel och grossistledet. Piwa har en bred och varierad portfölj med produkter som möter många olika kundbehov, vilket ger dig goda möjligheter att skapa affärer, identifiera nya möjligheter och driva dem hela vägen till avslut. I nära samarbete med inköps- och logistikteamet säkerställer du leveranskvalitet och arbetar aktivt med sortimentsutveckling och lanseringsplaner för att möta kundernas behov och stärka företagets position.
I rollen kombinerar du operativt kundarbete, inklusive regelbundna butiksbesök, med strategiskt ansvar för att bygga långsiktiga, lönsamma kundrelationer. Du leder förhandlingar, följer upp nyckeltal och genomför säljanalyser för att kontinuerligt optimera affärerna och bidra till företagets tillväxt. Genom ditt proaktiva och affärsdrivna arbetssätt är du en viktig del i att utveckla och expandera Piwa Foods kundportfölj.
Du erbjuds
• Att vara i en roll där du får möjlighet att påverka och utvecklas
• Förmånsbil
• Ansvara för nyckelkunder inom dagligvaruhandel och grossistledet
• Utveckla befintliga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter
• Leda förhandlingar och driva affärsavslut
• Arbeta tätt med inköps- och logistikteam för att säkerställa leveranskvalitet och produktlösningar
• Initiera och driva sortimentsutveckling och lanseringsplaner
• Genomföra säljanalyser och aktivt följa upp nyckeltal
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av att arbeta med större kundkonton, antingen som KAM eller likvärdig roll där du ansvarat för större kunder
• Har tidigare erfarenhet från dagligvaruhandeln
• Har dokumenterad erfarenhet av att driva affärer från start till avslut
• Har god förståelse för affärsprocesser
• Har en vana att driva förhandlingar
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Innehar B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Initiativtagande
• Kommunikativ
• Relationsskapande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Piwa Food är ett familjeägt import- och distributionsföretag med säte i Stenkullen utanför Göteborg. I över 40 år har de levererat dryck och livsmedel till dagligvaruhandel och foodservice i hela Norden. Med en stark varumärkesportfölj, hållbarhetsfokus och nära kundrelationer fortsätter Piwa att växa - alltid med kvalitet, engagemang och affärsmässighet i centrum. Läs mer om Piwa här! Ersättning
