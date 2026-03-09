Piteå Transport söker sommarjobbare
Piteå Transport AB / Maskinoperatörsjobb / Piteå Visa alla maskinoperatörsjobb i Piteå
2026-03-09
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piteå Transport AB i Piteå
Piteå Transport är ett företag som transporterar gas & gasol. Men vi är mer än ett transportföretag - vi är också en stolt del av Piteås affärslandskap och en viktig länk i att hålla hjulen i rullning. Om du delar vår passion för logistik och är redo för en arbetsplats där varje dag erbjuder nya möjligheter, då har du kommit till rätt plats.
Vår framgång bygger på ett starkt och samarbetsvilligt team där varje medarbetare är en viktig kugge i maskineriet.
Kika på våra lediga tjänster i listan nedan - ditt stopp på vägen till en spännande och givande karriär inom transportbranschen!
Sommarjobb - fyllning av gasolflaskor.
Vi sköter fyllningen av gasolflaskor åt Norbro Energi samt distribution av dessa i Norr- och Västerbotten.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och trivs med ett praktiskt arbete där man är i rörelse under större delen av arbetsdagen.
Arbetet innebär att man jobbar i ett lag om tre personer, sortering av gasolflaskor, fyllning, läcktest samt lagring.
En i laget behöver ha truckkort, har man detta är det meriterande men inget krav.
Ålderskrav 18år. Preliminärt startdatum under maj månad.
Är du sugen på att jobba under sommaren - tveka inte att söka!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Transport AB
(org.nr 556092-5504) Jobbnummer
9785688