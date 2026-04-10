Pitchers Sundsvall söker serveringspersonal
SG 15 i Sundsvall AB / Servitörsjobb / Gävle Visa alla servitörsjobb i Gävle
2026-04-10
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SG 15 i Sundsvall AB i Gävle
Pitchers söker serveringspersonal!
Plats: Sundsvall
Anställningsform: Deltid/Heltid
Är du en person som brinner för service och trivs med att arbeta i ett högt tempo? Gillar du att ge gäster en förstklassig upplevelse och har en positiv inställning till teamwork? Då kan du vara den vi söker till vårt team på Pitchers!Publiceringsdatum2026-04-10Om företaget
Pitchers är en mötesplats för sport, mat och härliga stunder. Vi erbjuder en avslappnad atmosfär där gäster kan njuta av god mat, dryck och sportevenemang. Hos oss är varje dag unik, och vi arbetar för att ge våra gäster den bästa möjliga upplevelsen, oavsett om de kommer för att se en match eller bara koppla av.Arbetsuppgifter
Som serveringspersonal hos oss kommer du att:
Ta emot beställningar och servera mat och dryck
Säkerställa att gästerna trivs och ge dem personlig service
Rekommendera maträtter och drycker från vår meny
Hantera betalningar och kassasystem
Hjälpa till med att hålla restaurangen ren och trivsam
Arbeta tätt med kollegor för att skapa en härlig stämning
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering eller liknande serviceyrken (meriterande men inget krav)
Är utåtriktad, flexibel och har ett gott humör
Kan arbeta effektivt under högt tempo och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
Har god kommunikationsförmåga och trivs med att arbeta i team
Är ansvarsfull och punktlig
Vi erbjuder:
En rolig och dynamisk arbetsplats med härliga kollegor
Möjlighet till utveckling inom restaurangbranschen
Personalrabatt på mat och dryck
Möjlighet att vara en del av ett växande och engagerat teamSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till info.sundsvall@pitchers.se
. Vi går igenom ansökningarna löpande så vänta inte med att
söka!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: info.sundsvall@pitchers.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SG 15 i Sundsvall AB
(org.nr 559488-6896), http://www.pitchers.se
Storgatan 15 (visa karta
)
852 31 SUNDSVALL Jobbnummer
9848691