Pistmaskinsförare i vackra Lofsdalen
Lofsdalens Fjällanläggningar AB / Maskinförarjobb / Härjedalen Visa alla maskinförarjobb i Härjedalen
2025-08-13
Skidorten Lofsdalen brukar kallas "den lilla byn med den stora skidåkningen". Lofsdalen ligger i Härjedalen, 50 mil ifrån Sthlm. Fjället erbjuder fantastisk skidåkning med Sveriges tredje högsta fallhöjd (492 m) ifrån toppen på 1125 m.ö.h
Lofsdalen har ett hjärta som logga. Ett hjärta som betyder äkthet, kärlek, passion, personligt och genuint engagemang. Vi är en skidort som berör och som skapar oförglömliga minnen och upplevelser.
Lofsdalens Fjällanläggningar AB driver skidanläggningen med hjälp av 9 liftar (varav 2 moderna 6-stolsliftar) och 25 nedfarter. Förutom dessa har vi Sportshop, Skiduthyrning, Skidskola, Aktiviteter, Kommersiellt boende, Bikepark, Skybar, Padelhall m.m. Vi är totalt ca 65 anställda varav ca 15 på helår och övriga på säsong. Personalbostad finns att hyra.
Tjänsten startar i november och pågår fram till slutet av april.
Är du redo för en fantastisk vintersäsong?
Ett spännande äventyr i en vacker fjällvärld, där du får träffa många nya människor, få vänner för livet, få egna och bidra till våra gästers oförglömliga minnen, samt få arbetslivserfarenhet ifrån den spännande och växande turistbranschen. En vinter med snö, fjäll, skidåkning och glädje.
Som Pistmaskinsförare arbetar du med preparering av backarna samt reparationer och service av pistmaskiner och skotrar. Du arbetar med hela fjället som arbetsplats. Vi har idag 3 maskiner, Pisten Bully 600 park, Pisten Bully 600 med kabin samt Pisten Bully 800 med vinch.
Den vi söker ska vara engagerad, händig och mekkunnig, inte rädd för att ta i, noggrann, gilla ordning och reda samt vara serviceinriktad. Du ska gilla ett varierat arbete med mycket eget ansvar.
Du ska ha förarbevis för pistmaskin.
Till denna säsong har vi satsat mycket på våra pistmaskiner. Vi har köpt den absolut senaste modellen ifrån Pisten Bully, häftiga Pisten Bully 800 (som andra anläggning i Sverige).
Vi har dessutom köpt en kabin som vi monterat på ryggen av en av våra andra pistmaskiner. Kabinen rymmer 15 personer och öppnar upp nya möjligheter för oss tex persontransporter till vår Skybar på toppen av fjället. Eller kanske aktiviteter som morgonskidåkningar innan liften öppnar eller offpistskidåkning på baksidan av fjället, där vi inte har liftar än.
Dessutom har alla 3 maskinerna fått det fantastiska Snowsat Lidar systemet installerat. Maskinerna "ser" det exakta snödjupet 50 meter framför sig hela tiden, allt för att göra körningen så effektiv och smart som möjligt.
Så missa inte chansen att få arbeta i den absolut nyaste och modernaste pistmaskinen i en vacker skidanläggning som fortsätter att satsa framåt!
Meriterande är tidigare arbete som pistmaskinsförare, arbete med byggnation av parker och vinschning av brantare nedfarter.
Vi kallar på intervjuer löpande. I enlighet med GDPR så förbehåller vi oss rätten att behålla din ansöka tills dess att tjänsterna är tillsatta.
I din ansökan vill vi se, personligt brev, CV, referenser och bild. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: jonny.larsson@lofsdalen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pistmaskinsförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lofsdalens Fjällanläggningar AB
(org.nr 556089-4924), http://www.lofsdalen.com
Högbäcksvägen 3 (visa karta
)
842 96 LOFSDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Jonny Larsson jonny.larsson@lofsdalen.com 068055303, 0768288700 Jobbnummer
9457514