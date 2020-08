Pink Noise söker Rekryteringsassistent - Face2Face Sverige AB - Administratörsjobb i Stockholm

Face2Face Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm2020-08-26Om du växer med eget ansvar och drivs av resultat, har svart bälte i struktur samt vill vara en del av ett engagerat team med stort driv, hög energi och stark gemenskap är detta en tjänst för dig.2020-08-26Som rekryteringsassistent/mötesbokare kommer du ha en viktig roll i vårt HR-team. Din huvuduppgift kommer att vara att se till att vi har ett kontinuerligt kandidatflöde, vilket innebär att ansvara för att:Screena och matcha ett första urval av inkommande ansökningarSearcha kandidater i interna och externa CV-databaserBoka intervjuer åt ansvarig rekryterare enligt uppsatta målFöreslå aktiviteter för att öka inflöde och tillgång av kandidaterVara ett administrativt stöd för våra rekryterareVi erbjuder:Ett företag i tillväxt och konstant utvecklingKunskap inom försäljning och rekryteringFokus på din personliga utveckling med daglig uppföljningFullständig upplärning vid uppstart av erfarna ledareFast lön plus generös provisionKontor i centrala StockholmSom person är du bekväm med att ha telefonen som arbetsredskap och du är kommunikativt skicklig i både tal och skrift. Du är van att ta egna initiativ, eget ansvar och jobbar effektivt. Vidare är du servicemässig i ditt sätt, lyhörd, prestigelös och ser gärna en framtid inom rekryteringsbranschen eller inom försäljning.För att trivas hos oss ser vi även att du är orädd och social och hela tiden tänker framåt.Erfarenhet från mötesbokning eller telemarketing är meriterande men inte ett krav.Vi ser mer till din personlighet än vad du gjort tidigare så tveka inte att skicka in din ansökan till oss redan idag. Urval och intervjuer kommer ske löpande.Skicka in ansökan via: https://pinknoise.teamtailor.com/jobs/932836-pink-noise-soker-rekryteringsassistent?promotion=173774-trackable-share-link-ams Pink Noise använder kommunikation, fysiska installationer och digitala verktyg som engagerar och skapar dialog mellan varumärken och konsumenter. Pink Noise är ett projekt under Face2face Creatives Internationella Paraply.Sista dag att ansöka är 2020-09-16Face2Face Sverige ABBirger Jarlsgatan 2511145 Stockholm5334550