Pinchos Sjöstan söker driftansvarig
2025-11-29
Just nu söker vi en driftansvarig
Hos oss på Pinchos lever och utvecklas våra värderingar och vårt engagemang i varje medarbetare. Därför är det viktigt att hitta fina människor som passar in i just vår kultur och i vår restaurangmiljö för när alla trivs och mår bra så fungerar även jobbet bättre!
Vi är nu på jakt efter en person att leda vårt fina team! Din personlighet är din viktigaste egenskap. Vi letar efter någon som är en naturlig ledare och som med positivitet och engagemang driver restaurangen framåt. Du är en problemlösare med förkärlek till struktur och ordning men du är också flexibel och vågar prova nya vägar.
Du har jobbat i branschen tidigare och förstår vikten av såväl nöjda gäster som medarbetare. Vår förhoppning är att hitta någon som tidigare arbetat med rekryteringar, schemaläggning och haft personalansvar. Vi värdesätter gruppdynamiken oerhört mycket, då vi är övertygade om att stämningen i personalen alltid smittar av sig till våra gäster. Du bör alltså vara duktig på att sprida positiv energi och hitta sätt att få med hela teamet på vägen. Vi har alltid höga mål och ambitioner, det hoppas vi att du delar med oss!
Vilka är vi? På Pinchos tror vi på att leverera en WOW-upplevelse både till våra gäster men också till våra anställda. Vi uppmuntrar alla anställda att vara sig själva, och att just din unika personlighet tillsammans med alla andras är det som utgör Pinchos personlighet!
Vi kan erbjuda dig ett ambitiöst och härligt team att jobba tillsammans med
stora möjligheter att utvecklas
ett innovativt koncept
en rolig arbetsplats
möjligheter att påverka och inspirera
Vi vill gärna att du har erfarenhet av restaurang och ledarskap
trivs med personalansvar - rekrytering, anställning, utbildning, uppföljning och schemaläggning
älskar att arbeta med människor och kan få såväl gäster som kollegor att trivas på Pinchos
är duktig på daglig administration för att följa och nå våra uppsatta mål
gillar att leda servisen och vara en del av den dagliga driften
drivs av försäljning
Vi blir extra glada om du är ambitiös och driven samt lätt för att ta initiativ
sporras av ett högt tempo
är snabb, noggrann och effektiv
leder andra genom att vara coachande och inspirerande
älskar att prata med människor
sprider positiv energi omkring dig
Låter det som något för dig? Skynda dig att söka! Ersättning
