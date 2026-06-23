PIM-specialist/ Produktkommunikatör till Rusta
Wise Group AB / Marknadsföringsjobb / Upplands Väsby Visa alla marknadsföringsjobb i Upplands Väsby
2026-06-23
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Vi söker dig som kombinerar teknisk systemförståelse, administrativ noggrannhet och förmåga att skapa SEO-anpassad produktkommunikation. I rollen producerar och kvalitetssäkrar du kommersiellt starka produkttexter samtidigt som du säkerställer att produktinformation är korrekt, komplett och tillgänglig i våra system och kanaler.
Om rollen
Du ansvarar för att skapa, publicera och underhålla produktkommunikation för våra olika kanaler. En viktig del av rollen är att tillgängliggöra och underhålla produkttexter och produktinformation i Rustas PIM-system Inriver, där allt innehåll ska vara korrekt, komplett och SEO-anpassat.
Eftersom vi är verksamma på flera marknader och fortsätter att växa kommer du också att koordinera översättningar och stämma av språkfrågor med kollegor i andra länder. Du bidrar till att säkerställa att vår produktkommunikation är tydlig, enhetlig och lätt att ta till sig för kunden.
Du kommer till en energifylld arbetsplats med mycket driv och en varm och omtänksam kultur. Kontoret är placerat i fina lokaler i Upplands Väsby. Du rapporterar till Head of Digital and Customer Insights.
Exempel på arbetsuppgifter:
Skriva, redigera och kvalitetssäkra produkttexter med fokus på SEO och kundnytta till kanaler som webb, DR, förpackning och varuhuskommunikation
Arbeta i PIM-systemet Inriver med produktdata, attribut, produktberikning och kvalitetssäkring av produktinformation
Bevaka och hantera ärenden i ClickUp kopplade till produktkommunikation samt koordinera och genomföra innehållsuppdateringar i Inriver
Koordinera översättningar tillsammans med översättningsbyrå och interna kontaktytor inom marknad och övriga funktioner
Felsöka, följa upp och säkerställa kvalitet i produktinformation genom hela informationsflödet
Använda AI-verktyg som stöd i textproduktion, optimering och kvalitetssäkring av innehåll
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, driven och noggrann. Du är prestigelös och motiveras av att skapa affärs- och kundnytta genom kommunikation. Du har en stark samarbetsförmåga och är van vid att hantera många kontaktytor, samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt. Vidare har du ett intresse för problemlösning och för att utveckla arbetssätt och arbetsflöden.
Vi ser gärna att du har/är:
Erfarenhet från en liknande roll
Erfarenhet av PIM-system
God teknisk förståelse och systemvana
Erfarenhet av arbete med produktinformation, produktberikning eller masterdata
Erfarenhet av SEO-anpassade produkttexter och digital innehållsproduktion
Förmåga att arbeta strukturerat och administrativt med stora informationsmängder
Mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt på svenska och engelska
Intresse för digitala verktyg, AI och effektivisering av arbetssätt
Grundläggande kunskaper i Excel
Erfarenhet från retail, e-handel eller produktorganisation är meriterande.
Om Rusta
På Rusta är vi övertygade om att företagets framgång bygger på medarbetarnas framgång. Det finns fler anledningar till att det är roligt och utmanande att arbeta med marknad och kommunikation hos oss. Framför allt för att vi lyckats förvalta vår historia parallellt med stort fokus på innovation, hållbarhet och marknadstrender! Hos oss blir du en del av ett starkt marknadsteam där kulturen präglas av glädje, högt tempo och våra värderingar: Enkelhet, Mod, Engagemang och Tillsammans.
Låter det intressant?
I den här rekryteringen samarbetar vi med Wise. Vi ser fram emot din ansökan med CV på wise.se. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail pga GDPR. Processen innehåller arbetspsykologiska tester.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Processen är pausad för semester vecka 29-31.
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maggie Klingenstierna på maggie.klingenstierna@wise.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7957565-2067137". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Group AB
(org.nr 556686-3576), https://jobs.wise.se
Linnégatan 87 (visa karta
)
115 23 STOCKHOLM Arbetsplats
Wise Jobbnummer
9975722