Pilatesinstruktör Kungsgatan Göteborg
Fitness 24seven AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Göteborg
2026-07-23
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Vill du inspirera andra genom träning?
Brinner du för träning och motiveras av att hjälpa andra att nå sina mål? Tycker du om att skapa energi, träningsglädje och gemenskap? Då kan rollen som gruppträningsinstruktör på Fitness24Seven vara något för dig.
Vi söker dig som vill leda inspirerande gruppträningspass och bidra till att våra medlemmar får en träningsupplevelse som gör att de vill komma tillbaka – om och om igen.
Praktisk information
VAD Timanställning med vanligtvis 1–5 schemalagda pass per vecka (ett pass är cirka 30–55 minuter). Antalet pass varierar utifrån anläggningens behov och din tillgänglighet.
Vi söker just nu nya instruktörer inom följande koncept: Pilates
VAR Fitness24Seven Kungsgatan Göteborg
NÄR Vi söker dig som är tillgänglig vardagseftermiddagar och -kvällar, cirka kl. 17.00–20.00 samt i vissa fall för lunchklasser.
Om rollen
Som gruppträningsinstruktör är du en viktig del av våra medlemmars träningsupplevelse. Du leder deltagarna genom passet, inspirerar till rörelseglädje och skapar en välkomnande atmosfär där alla känner sig inkluderade – oavsett träningsnivå.
I rollen kommer du bland annat att:
Leda gruppträningspass enligt satt konceptstruktur
Inspirera och motivera deltagare att utvecklas i sin träning
Anpassa övningar efter olika förutsättningar och nivåer
Bidra till en trygg, positiv och energifylld träningsmiljö
Vara en ambassadör för Fitness24Sevens värderingar och träningsfilosofi
Vi tror på att träning ska vara rolig, inspirerande och tillgänglig för alla. Därför är våra pass utformade så att deltagarna kan anpassa träningen efter sin egen nivå och dagsform.
Ingen instruktörsutbildning? Inga problem.
Har du rätt energi, engagemang och vilja att leda andra? Då kan vi vara rätt match för varandra. Om du är personen vi söker erbjuder vi utbildning inom specifika koncept och ger dig de verktyg och den stöttning du behöver för att lyckas i rollen.
Vi söker dig som
Har ett stort intresse för träning och hälsa
Tycker om att inspirera och motivera andra människor
Känner dig bekväm med att prata inför och leda en grupp
Är engagerad, positiv och ansvarstagande
Har egen erfarenhet av den träningsform eller kategori du vill instruera inom
Tidigare erfarenhet som instruktör är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid din personlighet, energi och vilja att utvecklas.
Några av våra förmåner
Gratis gymkort med guldmedlemskap
Rabatterat gymkort till en vän eller familjemedlem
Möjlighet att hjälpa människor till ett hälsosammare liv – varje dag
Event och konferenser
Friskvårdsbidrag
Om Fitness24Seven
Välkommen till Fitness24Seven – en arbetsplats där du är med och gör världen till en hälsosammare plats.
Vi är träningsbranschens IKEA: vi erbjuder träning av hög kvalitet som är tillgänglig för alla till ett rimligt pris. Idag har vi närmare 300 anläggningar i fem länder på tre kontinenter och vi fortsätter att växa.
På Fitness24Seven drivs vi av våra värderingar som genomsyrar hela verksamheten:
Long-term Thinking – Vi fattar beslut med fokus på långsiktig hälsa och hållbar utveckling.
On the Customers' Terms – Vi finns till för våra medlemmar och skapar träning på deras villkor.
Learning Organisation – Vi utvecklas genom att lära av varandra, dela kunskap och våga testa nytt.
Cooperation Makes the Team – Vi tror på styrkan i laget och når våra mål tillsammans.
Social Responsibility – Vi arbetar aktivt med social hållbarhet och samarbetar bland annat med SOS Barnbyar och Esperanca Foundation i Colombia.
Vill du bli en del av vårt team?
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.Publiceringsdatum2026-07-23Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på grouptraining@f24s.com
.
Vi genomför bakgrundskontroll i i öppna register i samband med nyanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8113288-2113100". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fitness 24Seven AB
(org.nr 556635-4626), https://careers.fitness24seven.com
Kungsgatan 15 (visa karta
)
411 19 GÖTEBORG Arbetsplats
Fitness24Seven Jobbnummer
10010026