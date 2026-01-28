Pigg Veterinär, ny eller gammal
Veris vet är en liten men fullutrustad veterinärklinik med mottagning för smådjur och ambulerade fältverksamhet för främst häst, men också nöt vid efterfrågan. Vi har gasnarkos, röntgen, ultraljud och labb i vår lilla ladugårdsklinik. Här utför vi allt från vaccinationer till kejsarsnitt och hittar en lösning på det mesta.
En stor del av våra patienter är jakthundar, vi syr mängder av vildsvinsskador, varvar förbokade besök med akuta ärenden och ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som är jordnära, nyfiken och glad och som vill arbeta i en händelserik miljö som präglas av samarbete, glada tillrop och flexibilitet.
Tjänsten innefattar klinikarbete i samma utsträckning som arbete i fält, arbetstider kan i stor utsträckning anpassas efter dina önskemål och innefattar dagtid, vardagar deltid eller heltid. Det är en fördel om du är intresserad av kirurgi och tänder, men inget krav. Social kompetens är viktigare än lång yrkesmässig erfarenhet. Även du som TF är välkommen att söka.
Provanställning tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
