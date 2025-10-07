Pigg och tålmodig personlig assistent i Södertälje
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-10-07
Pigg och tålmodig? Gillar du att köra bil? Då kan du vara min nya assistent!
Jag är en aktiv 35-årig man med autistiska drag och intellektuell funktionsnedsättning som söker en personlig assistent som både orkar hänga med i mitt tempo och har tålamod när saker tar lite längre tid.
Jag trivs när det händer saker och uppskattar sociala sammanhang, men behöver också stöd i att hitta balans och återhämtning. Därför söker jag dig som är lyhörd, lugn, trygg i dig själv och tålmodig - någon som kan skapa struktur och tydlighet i vardagen utan att stressa.
En del av mina dagar tillbringar jag på min dagliga verksamhet i Stockholm, så du behöver tycka om att vara på språng. Jag har bil och ibland ingår det i arbetet att hjälpa till med ärenden och leveranser, som ibland kan vara lite tunga. Därför är körkort B och körvana ett krav.
Vi kommer trivas ihop om du:
Är tålmodig, flexibel och trygg i dig själv
Har lätt för att samarbeta och anpassa dig till olika situationer
Orkar vara aktiv men också trivs i lugna stunder
Har körkort B och gillar att köra bil
Omfattning: Timanställning, ca 1-2 pass/vecka (mån-fre) kl. 07:00-15:00 eller 15:00-23:00. Extra pass kan förekomma vid behov.Tillträde: OmgåendePlats: Södertälje (daglig verksamhet i Stockholm)
Är du intresserad? Skicka gärna din CV samt personligt brev. Och det är extra roligt om du vill lämna en videohälsning!
Som en del av vår rekryteringsprocess kommer vi att genomföra en bakgrundskontroll innan anställning.
Din arbetsgivare blir JAG Personlig assistans. Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag.
Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Många assistansanvändare i JAG är engagerade i Riksföreningen JAG.
Läs mer om oss på JAG.SE
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
