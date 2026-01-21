Pianostämmare
2026-01-21
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i olika musikgenrer, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.KMH ledigförklarar härmed en anställning som pianostämmare
Anställningen är tillsvidare med en omfattning på 25%. KMH tillämpar sex månaders provanställning.
Serviceavdelningen
Serviceavdelningen ingår i högskoleförvaltningen och består av tre huvudsakliga verksamhetsdelar såsom lokalvård, intendentur på Edsbergs Slott samt instrumentteknik.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
KMH har omfattande konsertverksamhet i tre konsertlokaler. KMH:s utbildningar leder bland annat till att bli professionella musiker och därför ställs det stora krav på instrumentparken såsom flyglar och pianon.
Arbetet är delvis förlagt till helger och oregelbundna arbetstider förekommer, varav en del är schemaförlagda. Vissa perioder under läsåret är mer intensiva beroende på KMH:s verksamhet. Det kan även ingå att på kort varsel lösa akuta situationer, till exempel om en sträng går av inför en examenskonsert.
KMH:s lokaler är klimatanpassade vilket gör att luftfuktigheten är jämn året om. Det innebär att stämningen håller bättre på instrumenten. I arbetsuppgifterna ingår stämning, mekanikjustering och intonation. Deltagande på interna möten och presentationer av arbetet för olika studentgrupper kan förekomma.
Du ska ha ett intresse för KMH:s verksamhet och att du genom ditt arbete på KMH vill fortsätta utvecklingen och förmedlingen av musik som kunskapsområde och konstnärligt uttryck i enlighet med KMH:s strategi. Kvalifikationer
• Tvåårig pianoteknikerutbildning, eller motsvarande
• Godkänt SPTF 's prov.
• Goda kunskaper i svenska och engelska tal och skrift
• Grundläggande datorkunskaper Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, noggrann, ansvarsfull och har förmåga att prioritera när arbetsbelastningen är hög. Du trivs med att arbeta serviceinriktat och fungerar bra såväl i team som självständigt. Eftersom arbetet omfattar täta kontakter med lärare, forskare, studenter samt andra funktioner inom förvaltningen är det viktigt att du är lyhörd och har god förmåga att kommunicera.
KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av skicklighet, personliga egenskaper och lämplighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
För de sökande som kallas till en andra intervju kommer ett tekniskt prov på ca två timmar genomföras.
Ytterligare information
Kontakta Elsy-Marie Tysk, chef för Serviceavdelningen tel. 08-16 18 69 eller e-post, elsy-marie.tysk@kmh.se
Facklig information: Erik Metall, OFR/ST, erik.metall@kmh.se
, Karl Asp (Saco-S), karl.asp@kmh.se
Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.se
Välkommen med din ansökan!
Ansökan (cv + personligt brev) ska vara inkommen till KMH senast den 31 jan 2026 , ansök via knappen nedan. Märk din ansökan med dnr 26/28
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.
