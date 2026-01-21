Pianolärare Kulturskola
2026-01-21
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Inom Kulturskolan finns förutom musiklärare även dans- och dramapedagoger. Vi jobbar tillsammans med olika projekt, det innebär att du som lärare inte bara är begränsad till att jobba med eleverna i klassrummet utan också kan komma att delta i konserter, spelningar, avslutningar och examensfirande, vilka kan äga rum i olika lokaler runt om i vårt samhälle.
Vi samarbetar regelbundet med organisationer som Röda Korset, Världens Barn, Svenska kyrkan m,m. El Sistema är en del av vår verksamhet.
Som lärare vid Kulturskolan tillhör du ett glatt och positivt arbetslag på 16 personer som tillsammans jobbar för att ge barnen och ungdomarna i Boden möjlighet att få ett extra språk, ett kulturellt uttryckssätt. Vi är en kulturskola i ständig utveckling och söker dig som är kunnig, flexibel och gillar att jobba med barn och unga.
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng - för visst vill Du också ha ett av världens roligaste och viktigaste jobb?Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Vi söker dig som kan vikariera som pianolärare under en period när vår ordinarie medarbetare är tjänstledig. Pianoundervisning för barn och unga enskilt och i grupp. Leda undervisning på olika nivåer och i olika genrer.
Aktivt delta i rekrytering för att bygga upp och behålla ett stabilt elevunderlag.
Du ansvarar själv för kommunikationen med dina elever och verkar för goda kontakter med dem och deras vårdnadshavare.
Undervisningen är i till största del förlagd till dagtid men även kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.
Tjänsten kan innebära medverkan i orkester, som ackompanjatör ,men den huvudsakliga uppgiften är pianoundervisning.
Angiven anställningsperiod kan förlängas vid behov.Kvalifikationer
Vi ser det som en merit att du har musiklärarexamen eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms vara likvärdig.
Du har god pedagogisk förmåga och en tydlig vilja att få barn och unga att utvecklas genom kulturutövande.
Är väl bevandrad i olika genrer och stilar
I din roll ska du kunna väcka och bygga vidare på elevens intresse samt inspirera och anpassa undervisningen till varje individs unika förutsättningar.
Du är kreativ, ansvarsfull, flexibel och välorganiserad, du arbetar självständigt och har också lätt att samarbeta med andra.
Du har god kunskap och vana av arbete med digitala verktyg, både pedagogiska och administrativa.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort och egen bil är nödvändigt eftersom undervisningen sker ute på skolorna i kommunen.
ÖVRIGT
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
