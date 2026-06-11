Pianolärare/barnkörledare 100%
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2026-06-11
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Pianolärare/barnkörledare 100% Kulturskolan Falun!
Är du en engagerad lärare med inriktning piano/barnkör? Vill du arbeta med ett härligt gäng på Kulturskolan i Världsarvsstaden Falun?
Då tycker vi att du söka tjänsten som pianolärare/barnkörledare hos oss! Vi kan erbjuda en heltids tillsvidaretjänst i en bred verksamhet med fokus på lust och utveckling i fina lokaler.
Kulturskoleenheten har sina lokaler i Kulturhuset Tio14, där även enheterna Kulturhuset Tio14 och Fritid för unga ingår. På Kultur- och fritidsförvaltningen samarbetar vi för att kunna tillhandahålla ett brett utbud av träffpunkter för falubor i alla åldrar som erbjuder stimulans, skapande och möjlighet till ett fysiskt aktivt liv. Vi tror på att meningsfulla och roliga kultur- och fritidsaktiviteter ger ökad livskvalitet och bidrar till förbättrad folkhälsa. Falun har ett rikt musikliv med möjlighet att delta i. Flera starka institutioner inom Kulturområdet har sitt säte i Falun.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta främst med instrumentalundervisning i piano med elever i åldrarna 8-20 år. Instrumentalundervisningen kan ske såväl enskilt som i grupp. Du tillhör i första hand ämneslaget i piano men kommer också att föra ett nära samarbete med övriga pedagoger på Kulturskolan, framför allt vad beträffar kör. Vi eftersöker barnkörledarkompetens, och en del av tjänsten innebär barnkörledning i team med en kollega. I arbetsuppgifterna ingår kontakter med elever, vårdnadshavare, övriga verksamheter i Kulturhuset Tio14, samt att ordna och skapa förutsättningar för elevkonserter m.m. Lovverksamhet är en del i kulturskolans utbud och vi ser det som positivt om du vill vara med och utveckla denna. Arbetet sker främst på vardagar under eftermiddag och kvällar men kan också ske dagtid. Helgarbete kan förekomma framför allt i samband med kulturskolans utåtriktade verksamhet.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Relevant utbildning från musikhögskola eller utbildning som bedöms likvärdig.
Pedagogisk erfarenhet som pianolärare, i gruppundervisning i musik och som barnkörledare.
Goda färdigheter i svenska språket såväl muntligt som skriftligt.
Kunskaper i att använda digitala (dator etc) verktyg för kommunikation och elevhantering.Dina personliga egenskaper
I rollen som pedagog ska du vara lyhörd i mötet med barn och unga. Du har en god ledarskapsförmåga och stort elevfokus. Du har god förmåga att kommunicera med eleverna där du arbetar aktivt för att möta dem och deras intresse. Vidare kan du vara både självständig och en team-medlem i ditt arbete. Som person är du beredd att anta utmaningar och prova nya saker. Att organisera projekt och att lägga vikt vid ungas delaktighet är inte främmande för dig.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet från undervisning inom kulturskola.
Erfarenhet av bi-instrument eller annat ämne som på lämpligt sätt kan komplettera tjänstens innehåll.
B-körkort och tillgång till egen bil.
Erfarenhet av att ha jobbat med barnrätt och barnkonventionen.
Erfarenhet av elevhanteringssystemet SpeedAdmin.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en ferieanställning enligt lärarnas avtalsområde. Tjänsten omfattar heltid (100%) tillsvidare med start 20260810.
Arbete kan ske dagtid och kvällstid samt även sporadiskt på helger i samband med utåtriktad verksamhet.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer att efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer att efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida. Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev – urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328810". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falu Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Arbetsplatsombud
Gudrun Domar (fram till och med 17 juni) gudrun.domar@falun.se Jobbnummer
9958669