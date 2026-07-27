Pesonlig Assistent i centrala Sollefteå
Kram Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollefteå
2026-07-27
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
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, Kramfors
, Härnösand
eller i hela Sverige
Personlig assistent sökes till kvinna i Sollefteå – 75 %
Har du arbetat som personlig assistent tidigare eller är du nyfiken på att prova ett meningsfullt och varierande arbete?
Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi söker nu en personlig assistent till en kvinna i Sollefteå.
Tjänsten är på 75% och man arbetar dygnspass med sovande jour 7tim både vardagar och helger.
Tjänsten tillsätts snarast.
Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i kundens vardag. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig omvårdnad och hygien, hushållssysslor samt att följa med på aktiviteter i och utanför hemmet. Kunden lever ett aktivt liv och rider regelbundet, därför är det viktigt att du trivs med och tål hästar samt andra djur.
Vi söker dig som:
Är kvinna (utifrån kundens önskemål och assistansens karaktär).
Är över 30 år.
Har B-körkort.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Är positiv, lyhörd och arbetar motiverande.
Är lösningsfokuserad och kan arbeta självständigt.
Tycker om djur och tål hästar.
Kan arbeta dygnspass samt vardagar och helger.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller annat arbete inom vård och omsorg är meriterande. Erfarenhet av att arbeta med personer som har epilepsi är också meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Kram Assistans
Kram Assistans är ett assistansbolag med säte i Kramfors. Kollektivavtal Fremia.
Kram Assistans arbetar utifrån våra ledord:
Kommunikation
Respekt
Ansvar
Medmänsklighet
Hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Skicka mail med ditt CV och personliga brev. Glöm ej telefonnummer.
E-post: maryanne@kramassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sollefteå". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kram Assistans AB
(org.nr 559452-4562)
881 31 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mary-Anne Näslund maryanne@kramassistans.se 0722338570 Jobbnummer
10013497