Personskyddsväktare till Securitas Stockholm
2025-09-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Sollentuna
, Ekerö
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Securitas som är Sveriges största säkerhetsföretag har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av landets viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av personskyddsavdelningen i en expansiv fas.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.Publiceringsdatum2025-09-08Beskrivning av jobbet
Personskyddsavdelningen
Nu utvecklar vi verksamheten och höjer vår förmåga inom personskydd för att kunna möta våra kunders behov med hög kvalitet. Är du utbildad väktare eller polis och redo att bli en del av personskyddsavdelningen på Sveriges största säkerhetsföretag?
Hos oss får du arbeta med kompetenta och engagerade kollegor i ett mycket samhällsviktigt uppdrag. Securitas siktar på att ligga i framkant av leveranser inom personskyddstjänster ur ett brett perspektiv och letar nu efter nya kollegor som vill vara en del av det arbetet.
Som personskyddsväktare hos oss kommer du att arbeta med bevakning av enskild person för dennes skydd i olika typer av miljöer. Karaktären på våra uppdrag varierar och skräddarsys för varje kund. Hos oss är ingen dag den andra lik och variationen med nya utmaningar är det som motiverar och utvecklar oss.
Vi prioriterar utbildning och träning inom taktik, vapen, sjukvård och närkamp där fri tillgång till skjutbana, träningshall och gym i våra egna lokaler skapar goda förutsättningar för en hög kompetens inom konflikthantering. Det finns även goda möjligheter att utvecklas inom olika specialistfunktioner på avdelningen.
Stockholm är utgångspunkt för tjänsten även om både inrikes- och utrikesresor förekommer och arbetstiderna kommer att vara varierande.
Om du inte redan har en personskyddsutbildning, kommer du att utbildas i Stockholm under december 2025.
Vad vi erbjuder
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan inom den egna organisationen. Securitas verkar i många olika segment inom säkerhet och finns representerade i såväl hela Sverige som internationellt.
Vi strävar alltid efter att vara bäst inom det vi gör genom våra medarbetare och därför finns det stora utvecklingsmöjligheter för personskyddsväktare att få specialisera sig inom bland annat tekniskt skydd och informationsinhämtning.
Fri tillgång till gym och träningshall med olika pass i egna lokaler och ett årligt friskvårdsbidrag.
Utöver kollektivavtalad lön tillämpas individuella lönetillägg.
KravspecifikationKvalifikationer
Giltig väktarutbildning, alternativt polisutbildning
Två års erfarenhet av bevakning
B-körkort
Tala och förstå engelska på en god nivå
Meriterande
Giltig personskyddsutbildning
Giltig skyddsvaktsutbildning
Giltig ordningsvaktsutbildning, samt giltigt förordnande
Vapenutbildning
Sjukvårdsutbildning
Språkkunskaper utöver svenska och engelska
Arbetet kräver att du är stresstålig och kan behålla lugnet även i pressade situationer. Du har en god social förmåga där du kan anpassa ditt sätt att vara utifrån vilka personer och miljöer du arbetar med. Vi ser att du som söker är en självständig person som litar på ditt eget omdöme, tar tag i problem och hittar kreativa lösningar. Du är en strukturerad person med öga för detaljer och avslutningsvis är det en självklarhet att vara lojal mot uppdraget och arbetsuppgiften.
Bevakning av enskild person för dennes skydd är en särskilt kvalificerad form av bevakning som ställer krav på olika personliga egenskaper. Stor vikt kommer därför att läggas vid bedömningen av dessa.
Säkerhetsprövning
Observera att tjänsten är placerad i säkerhetsklass och innebär att du kommer att genomgå en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt gällande regelverk kommer det genomföras säkerhetssamtal, bakgrundskontroll och registerkontroll. Bedömningen syftar till att utreda laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter enligt Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningar. Uppgifter som inhämtas kan komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning om dig och din livssituation samt ekonomiska förhållanden vid prövning av din lämplighet.
I förekommande fall kan motsvarande kontroll göras av den som du sammanbor med, eller har en liknande relation med.
För att bli aktuell för tjänsten krävs därför (som lägst) att;
Du/ni inte förekommer i Polismyndighetens olika register, ex misstankeregister, belastningsregister, osv.
Du/ni har ordnad ekonomi; inte har betalningsanmärkningar, oreglerade skulder, förekommer hos inkassoföretag eller Kronofogden
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Om du är intresserad av tjänsten så skicka in din ansökan redan idag eftersom vi jobbar med löpande urval.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef: stefan.hagstrom@securitas.se
, alternativt till linn.kroger@securitas.se
för rekryteringsrelaterade funderingar.
Tjänsterna är heltidsanställningar med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 30 september 2025
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Inför ansökan görs en bakgrundskontroll och säkerhetssamtal för att bedöma om kandidaten uppfyller ställda krav på laglydnad, lämplighet och medborgerlig pålitlighet samt inte har några sårbarheter. Det är ett krav att ha ordnad ekonomi och inga oreglerade skulder.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas AB
(org.nr 556302-7241), http://www.securitas.se
Lindhagensplan 70 (visa karta
)
112 43 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huvudkontor Kontakt
Stefan Hagström stefan.hagstrom@securitas.se Jobbnummer
9498415