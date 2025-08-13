Personskaderelgerare till Sensor Försäkring
2025-08-13
Sensor Försäkring är en nytänkande utmanare på svenska försäkringsmarknaden. Vi är idag ca 200 anställda i Luleå, Umeå och Stockholm samt planerar tillväxt inom samtliga avdelningar det närmaste året. Alla anställda ingår i ett långsiktigt utbildningsprogram som syftar till att säkerställa att du får tillräckligt med verktyg för att lyckas i din yrkesroll samt att du över tid får möjlighet att utvecklas och ta dig an större och mer komplexa utmaningar hos oss.
Arbetsuppgifter
I rollen som personskadereglerare hos oss kommer du att reglera skador i både vår sjuk-olycksfallsförsäkring samt personskador till följd av trafik. Vi ser därav gärna att du har erfarenheten av båda två. Eftersom vår skadeavdelning är under uppbyggnad har du en viktig roll i delaktigheten av att skapa processer, rutiner och policys.
Din profil
Din kunskap och erfarenhet inom personskadereglering är av yttersta vikt, det innebär också ett stort ansvar i att driva processer och arbeta självständigt med egna initiativ. Vårderfarenhet är en merit- det ger en god förståelse för de medicinska aspekterna av skadorna du kommer att hantera. Vi vill att du ska lockas av att vi är en uppstickare på försäkringsmarknaden med allt vad det innebär. Du är prestigelös och beredd på att hugga i där det behövs med inställningen att vi gör det för företagets bästa, en förutsättning är att du trivs i en föränderlig miljö med korta beslutsvägar, vi är inget "Storbolag". För rätt person är det här en spännande resa som bara har tagit sin början, känslan av delaktighet och påverkan är enorm och i takt med företagets tillväxt finns även stora möjligheter för vår personal att växa.
Om ansökan
Vill du följa med på vår resa? Tveka inte att skicka in din ansökan, intervjuer sker löpande. Frågor besvaras av Tommy Grape på 070 395 77 11 alt. tommy.grape@sensorgroup.se
. Gå gärna in och läs mer om oss på, www.sensorforsakring.se Ersättning
