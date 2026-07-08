Personligt ombud
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlskoga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlskoga
2026-07-08
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I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Inom kommunens socialförvaltning finns Kompetensförsörjningsenheten (KFE) – en central del av individ- och familjeomsorgen med fokus på att stödja individer mot egen försörjning, hållbar progression och stärkt delaktighet i samhällslivet. Här möts myndighetsutövning, coachande stöd, arbetsmarknadsinsatser och samverkan med interna och externa aktörer i sammanhållna processer.
Kompetensförsörjningsenheten har tre ansvariga enhetschefer som leder teamet, en av dem blir din närmsta chef.
Vill du arbeta med att stärka individers egenmakt och samtidigt bidra till att förbättra samhällets välfärdssystem? Vi söker nu ett personligt ombud som vill göra skillnad för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Verksamheten med personligt ombud är en frivillig verksamhet för kommunen som syftar till att ge stöd åt personer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar som har betydande svårigheter i sin vardag. Målgruppen har ofta sammansatta och omfattande behov av vård, stöd, rehabilitering och sysselsättning, vilket kräver långvariga kontakter med olika myndigheter. Som personligt ombud arbetar du fristående och uteslutande på den enskildes uppdrag och hjälper den enskilde att tillvarata deras rättigheter i samhället. I västra länsdelen, som omfattas av Karlskoga och Degerfors arbetar två stycken ombud med Karlskoga som värdkommun.
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Arbetet inom Kompetensförsörjningsenheten innebär bland annat att vägleda brukare till egen försörjning genom socialt förändringsarbete och ett coachande förhållningssätt där individens egna resurser står i centrum och tillvaratas på bästa sätt. Kartläggning och myndighetskontakter är en viktig del för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda enligt lagliga rättigheter. Det innebär att du som personligt ombud ständigt behöver hålla dig uppdaterad om eventuella lag- och regelförändringar samt kunna inhämta den information som krävs för att stödja personen.
Som personligt ombud är din primära uppgift att stödja den enskilde utifrån dennes egna önskemål och behov. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• individuellt stöd: Att vara ett stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer för att öka klientens delaktighet i samhället och möjligheter till ett självständigt liv
• samordning: Hjälpa den enskilde att få tillgång till vård, stöd och service på jämlika villkor samt stödja i rättshjälp och rådgivning
• stärka egenmakt: Arbeta aktivt för att stärka klientens förmåga att påverka sin egen livssituation
• identifiera systembrister: Att på ett strukturellt plan synliggöra och påtala brister i välfärdssystemet som gör att enskilda inte får det stöd de har rätt till
• rapportering och samverkan: Identifiera systemfel och brister i myndighetsutövning som uppmärksammas i samhället som kan påverka den enskilde negativt samt delta i erfarenhetsutbyte med andra ombud.
Personligt ombud arbetar ofta ensam och möter personer i utsatta situationer vilket innebär att du ska ha ett gott bemötande, empatiskt förhållningssätt, kunna arbeta självständigt och vara flexibel.
Som nyanställd i coachgruppen får du introduktion och tillgång till mentor.
Vi har flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag på 3000:-KvalifikationerKvalifikationer
• gymnasieutbildning
• relevant kompetens
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet och goda kunskaper om personer med psykisk funktionsnedsättning och vilka konsekvenser/begränsningar dessa kan medföra för den enskilde
• god kommunikativ förmåga på svenska
Du behärskar det svenska språket så att du kan kommunicera både muntligt och skriftligt med brukare, kollegor och anhöriga på det sätt som verksamheten kräver
• kunskap om lagstiftning och myndigheter
God kännedom om socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra relevanta myndigheters ansvar och organisering samt aktuell lagstiftning kring vård/stöd/service till personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Meriterande:
• universitets- eller högskoleutbildning
• socialstyrelsens introduktionsutbildning för personliga ombud.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Registerkontroll
För att få arbeta brukar- och patientnära ska du lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Provanställning kan förekomma.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335966". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga Kommun
(org.nr 212000-1991)
Katrinedalsgatan 2-4 (visa karta
)
691 83 KARLSKOGA Arbetsplats
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Beatrice Ivarsson +4658661366 Jobbnummer
9997059