Personliga assistenter- Tillsvidareanställning
Göteborgs kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-10-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Söker du ett meningsfullt, utvecklande och varierande arbete? Vill du göra skillnad i vardagen som personlig assistent? Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med psykiatriska ärenden och som vill bidra med din kompetens i flera olika uppdrag.
Som personlig assistent kommer du att ge stöd i det dagliga livet till en assistansanvändare med omfattande behov. Arbetet är varierat och bygger på ett nära samarbete med kollegor, anhöriga och arbetsgivare särskilt i uppdrag som rör personer med psykiatriska diagnoser eller autism. Du har en viktig roll i att skapa struktur, trygghet och en fungerande vardag utifrån brukarens behov och dagsform.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av stöd vid personlig omvårdnad, till exempel toalettbesök, duschning samt på- och avklädning. Du kommer också att hantera förflyttningar med olika hjälpmedel som liftar och turner, vilket förutsätter teknisk vana. Arbetet sker utifrån ett lågaffektivt bemötande och du behöver kunna ta initiativ till aktiviteter samt bidra till att skapa rutiner som ger en meningsfull och stimulerande tillvaro.
Du blir en del av ett engagerat team bestående av personliga assistenter, stödpedagog/samordnare och enhetschef. I rollen ingår även dokumentation i verksamhetssystemet Treserva, samt medverkan i att ta fram rutiner och arbetssätt.
Arbetstiderna är varierande och innefattar dagpass (kl. 716), kvällspass (kl. 1622) samt sovande jour (kl. 1610). Provanställning upp till sex månader kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med omfattande omvårdnadsinsatser, inklusive stöd vid intim hygien. Du har också vana av att arbeta med personer med stora vårdbehov och känner dig trygg i att använda olika förflyttningshjälpmedel. Eftersom kommunikation och dokumentation är viktiga delar av arbetet krävs goda kunskaper i svenska, motsvarande godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.
Det är meriterande om du har erfarenhet av dokumentation i Treserva eller liknande system, samt om du har vård- och omsorgsutbildning eller annan likvärdig utbildning. Har du dessutom arbetat med personer med autism eller inom psykiatrin ser vi det som ett stort plus.
Som person är du ansvarstagande, flexibel och har ett starkt fokus på brukaren. Du samarbetar väl med andra, bidrar till en god arbetsmiljö och har förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du är lyhörd, visar omtanke och respekt i mötet med andra och har en god helhetssyn i ditt arbete.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vid arbete med barn under 18 år:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Du skasjälv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Du beställer ett digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Detta gör du via länken: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst Polismyndigheten (polisen.se) https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Alternativt beställer du ett belastningsregister via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
(Blankett för begäran om registerutdrag för personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, utdrag nr 442.9) Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281109". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Alaa Hannafi alaa.hannafi@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9536165