Personliga Assistenter vid behov till kunder i Linköping
2025-08-27
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team, är det du? Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
I Linköping med omnejd har vi kunder som letar efter personliga assistenter. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är t. ex. att hjälpa till med dagliga rutiner, personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider.
Din arbetsplats är i kundens hem men du följer också med kunden vid diverse utflykter samt olika ärenden, exempelvis läkarbesök och inköp av livsmedel. Du hjälper kunden att leva ett så fullvärdigt liv som möjligt utifrån dennes förutsättningar.
Lyft vid förflyttningar kan även förekomma, beroende av respektive kunds behov (oftast finns även hjälpmedel på plats). En tjänst hos någon av våra kunder kan även innebära att du får chansen att testa på arbete under olika tider på dygnet, såsom dag, kväll eller natt under vardag samt helg.
Om dig Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du lyhörd och flexibel samt ansvarstagande.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av arbete inom omsorg eller personlig assistans
Körkort och tillgång till egen bil
Flexibel att arbeta varierande arbetstider
Omfattning: Varierande sysselsättningsgrad utifrån respektive uppdrags behov.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal. För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Vid frågor kontakta oss via mejl
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan. Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Olivia Personlig Assistans AB
Wilma Loogna wilma.loogna@olivia.se Jobbnummer
9479104