Personliga assistenter Tyresö -Assistans kompetens
Assistans Kompetens I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tyresö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tyresö
2025-09-22
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans Kompetens I Sverige AB i Tyresö
, Lidingö
, Värmdö
, Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Assistans kompetens är en erfaren och engagerad assistansanordnare som erbjuder personlig assistans av hög kvalitet över hela Sverige med starkt fokus på individens behov.
Vår kunniga och motiverade personal är kärnan i vår verksamhet och vi arbetar aktivt för att ge de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt uppdrag. Alla våra chefer har dessutom själva arbetat som personliga assistenter.
Vi har kollektivavtal samt är godkända av IVO och IFA. Gå gärna in på www.assistanskompetens.se
för att läsa mer om oss eller på assistanskoll.se Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Vi söker personliga assistenter till en glad, skämtsam och positiv man i 60-årsåldern. Han tycker om att umgås med familj och vänner. Fotboll ligger honom varmt om hjärtat och han gillar även actionfilmer och promenader.
Som assistent blir du ett viktigt stöd i hans vardag - du hjälper till med personlig omvårdnad, förflyttningar och bidrar till att skapa en trygg och trivsam miljö. Hjälpmedel som används är manuell rullstol, elrullstol, gåbock, snurrande ståplatta och höj- och sänkbar säng.
Är positiv, ansvarstagande och har ett gott bemötande
Är lyhörd och trygg i din roll
Talar och förstår svenska - då kommunikationen successivt kommer förändras
Är rökfri (det är viktigt för brukaren)
Erfarenhet av ALS, LSS eller arbete med hjälpmedel är meriterande - men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande
Vi söker personal till en nattjänst med vaken natt och en tjänst på dag / kvällstid.
Ansök idag!
Skicka ditt CV och några rader om dig själv - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: madelene@assistanskompetens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tyresö". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans Kompetens i Sverige AB
(org.nr 556811-1008)
135 45 TYRESÖ Kontakt
Verksamhetschef
FAM WESTER fam@assistanskompetens.se 0702430435 Jobbnummer
9521226