Personliga Assistenter timvikarier sökes
Poolarna Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlskoga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlskoga
2026-07-26
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Personlig assistent till 27årig kvinna med autism.
Boende i Karlskoga.
Vår kund sitter i permobil och har ett omfattande omvårdnadsbehov. Hon bor i egen lägenhet och i hemmet finns katter, Så bra om du inte är allergisk.
Nu söker vi på Poolarna Assistans en varm, trygg och engagerad personlig assistent med erfarenhet av autism.
Vi tror att du som söker är kvinna på ca 25-45år
Här får du ett varierande och meningsfullt arbete.
Om tjänsten:
Timanställning vid behov såsom vid sjukdom och ledigheter.
Att den som söker har möjlighet att hoppa in med kort varsel, att du har möjlighet att jobba alla tider på dygnet.
Krav på sökande är att du
Kan uppvisa ett utdrag från belastnings registret.
Att du har körkort.
Att du talar och skriver svenska flytande.
Att du kan lämna referenser.
Om Poolarna Assistans
Hos Poolarna Assistans står människan alltid i fokus. Vi är en personlig assistansanordnare med kollektivavtal via Almega och arbetar för trygghet, kvalitet och gemenskap – både för kunder och medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-26Så ansöker du
maila din ansökan till: malin@poolarna.se
Urval och intervjuer sker fortlöpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: malin@poolarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Karl2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolarna Assistans AB
(org.nr 556641-9197)
691 45 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10011630