Personliga Assistenter till yngre tonåring
2025-11-29
Vi söker nu flera personliga assistenter på rullande tre veckors schema med omgående start för introduktion.
Arbetspassen är på 12h med tid 07.00-19.00 samt 19.00-07.00 vaken natt. På ett rullande schema arbetar du var tredje helg. En del rader är dag en del rader natt och en del blandat med lång ledighet mellan passen. Tjänsten startar som timanställning och om det känns bra för kund och assistent övergår den till en fast 75% tjänst.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med stort vårdbehov. Men är inget krav. Utbildning sker på arbetsplatsen.
Arbetet innebär att hjälpa vår kund att få sina behov tillgodosedda i såväl de vardagliga rutinerna med medicinhantering, som med aktivering och positionering. Liftar finns men ändå bra att vara fysiskt och psykiskt stark.
Vi tror att den som söker är ansvarstagande, trygg, initiativrik och stark som person. Syntolkning är en del av arbetet som är varierande med snabba ryck och lugna stunder.
Det är lika viktigt att vara självgående som att kunna samarbeta med andra. Flytande svenska i skrift och tal är en förutsättning. Dokumentation sker skriftligt och digitalt.
Arbetsplatsen ligger strax utanför Vetlanda. Bil och körkort är ett måste för att ta sig till arbetsplatsen. I hemmet finns katt.
Poolarna Assistans har kollektivavtal i Almega och vi värnar om våra anställda. Din röst är viktig. Vi vill gärna ha med dig i vårt team.
Välkommen att maila din ansökan redan idag till malin@poolarna.se
Intervjuer sker fortlöpande. Utdrag ur belastningsregistreret är ett krav då kunden är ett barn och detta uppvisas vid intervjun.
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: malin@poolarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vetlanda". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolarna Assistans AB
(org.nr 556641-9197)
574 53 HOLSBYBRUNN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9621128