Personliga assistenter till vår kunder i Gävleområdet
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gävle
2025-11-13
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Tierp
, Hofors
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Vi söker nu personliga assistenter till våra kunder i Gävleområdet
Om jobbet som personlig assistent
Som personlig assistent är din viktigast uppgift att hjälpa kunden att kunna leva det liv som denne vill. Att ta vid och assistera där kunden inte längre kan. Du finns i bakgrunden och vet när du ska kliva fram och när du ska backa. Du tar inte över utan är den som utgör tryggheten. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig. Du skall ha sunt förnuft och personlig mognad.
Vi söker dig som är ansvarsfull, lyhörd och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. Du är en trygg, positiv och omtänksam person som gillar att motivera andra. Du tar initiativ, sprider energi och har lätt för att skapa en god stämning omkring dig. Du ska vara genuint intresserad av att arbeta och göra en annan persons vardag till det som hen önskar. Men viktigast är att du har hjärtat på rätt ställe. Du måste kunna behärska svenska språket i tal och skrift.
På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter beror på kundens behov och livsstil. De innebära allt ifrån personlig hygien, assistans vid förflyttningar, hushållarbete, matlagning till att assistera kunden på jobbet eller vid aktiviteter utanför hemmet.
Arbetstiderna är allt från dyngspass med väntetid, 12 timmars aktiva pass natt som dag till enbart dagtid.
Om anställningen
Som vikarie är anställningsformen Anställning per arbetad timme och löneformen är timlön. Hos vissa kunder kan det bli tal om en fast rad och då kommer anställningsformen vara visstidsanställning. Arbetstiderna varierar utifrån kundens behov: dag, kväll, natt (aktiv samt jour), vardag som helg. Till vissa av tjänsterna krävs det att du har körkort och tillgång till bil. Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
Kundansvarig
Theresé Hiller therese.hiller@sarnmark.se Jobbnummer
9603054