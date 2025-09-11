Personliga assistenter till vår 32 åriga kille på Södermalm
2025-09-11
Plusfamiljen är ett familjeägt assistansbolag som i närmare 20 år har stöttat människor med funktionsvariation att leva livet fullt ut - på sina egna villkor. Hos oss möter du värme, engagemang och en kultur där vi sätter både kunder och medarbetare först.
Vårt uppdrag är att skapa en personlig och kvalitativ assistans där omtanke, professionalitet och engagemang går hand i hand. Att arbeta hos oss innebär att bli en del av något större - vi gör skillnad för människor som behöver det allra mest.
Personliga assistenter till vår 32 åriga kille på Södermalm
Vi söker nu assistenter till vår 32 åriga kille på Södermalm. Vår kund har en förvärvad hjärnskada och nedsatt syn vilket gör att han behöver någon som kan gå sida vid sida med honom. Tillsammans ska vi skapa en stimulerande tillvaro med allt från träning på gymmet, gå på promenader, lyssna på musik och laga middagar tillsammans. De viktigaste ingredienserna på detta uppdrag är humor och engagemang då alla moment i vardagen innebär träning på något plan för vår kund. Familjen spelar en viktig roll i kundens liv, de umgås mycket och har en varm och hjärtlig relation.
Nu söker vi dig som vill jobba med något meningsfullt på lång sikt. Du är en positiv och engagerad person med en stor portion humor som kan bidra med stabilitet och trygghet för kunden. Tidigare erfarenhet av förvärvad hjärnskada är en stor fördel, men inget krav.
För att söka tjänsten måste du ha fyllt 18 år men gärna äldre, kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret samt uppge två närliggande referenser.
Omfattning av tjänst:
Passen är förlagda mellan 09:00-09:00, dvs 24-timmars pass med sovande jour. Passen ligger på ett rullande grundschema vilket innebär både vardagar och helger. Vi söker nu assistenter som kan börja jobba omgående.
Det här erbjuds du:
Många av våra anställda har funnits med oss sedan starten 2006 vilket vi är mycket glada och stolta över! Vi vill att du som anställd ska må bra och känna att ditt jobb är meningsfullt. Som personlig assistent är du otroligt viktig för en annan människa och ibland för en hel familj.
Som en av oss får du:
• En kontaktperson-din chef, finns där för att svara på både praktiska frågor och för att ge stöd.
• Kollektivavtal- det är superviktigt för din trygghet idag men också för din framtid.
• Du är försäkrad och får friskvårdsbidrag.
• Vi stöttar och utbildar dig när du behöver det.
• Du får en fast grundlön per timme.
• Semesterersättning och ob-tillägg utifrån kollektivavtalet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om oss på vår hemsida www.plusfamiljen.se
om varför du ska välja just oss. Sista ansökningsdatum är 11/10 men tjänsterna kan komma att tillsättas innan dess. Vid frågor kontakta kundansvarig alexander@plusfamiljen.se
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
Detta är ett heltidsjobb.
Plusfamiljen Funka AB (org.nr 556697-9570)
Plusfamiljen
