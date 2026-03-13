Personliga assistenter till tonårstjej
Vi Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-03-13
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vi Omsorg i Sverige AB i Falun
, Borlänge
, Gagnef
, Leksand
, Hedemora
eller i hela Sverige
OM TJÄNSTEN
Vi Omsorg söker nu två engagerade personliga assistenter som vill bidra till att göra skillnad i vår kunds vardag. Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie vid behov, exempelvis när ordinarie personal är frånvarande. Kunden har växelvis boende och bor största delen av tiden i Falun, men periodvis även cirka 20 minuter utanför.
Arbetstiderna är fördelade på både vardagar och helger och kan variera något beroende på aktiviteter, lov eller andra omständigheter i kundens liv.
Arbetspassen är i regel förlagda enligt följande:
Kl. 07:00 - 15:00
Kl. 21:00 - 07:00, med vaken natt
OM KUNDEN
Kunden är en tjej i sina tidiga tonår som använder permobil för att ta sig fram i vardagen. Hon är en social och härlig person som tycker om att umgås med sina kompisar - oavsett om det handlar om att bada, ta en promenad eller heja på sitt favoritlag under en spännande hockeymatch.
Hon lever med epilepsi, en intellektuell funktionsnedsättning samt cerebral pares. Som personlig assistent till henne blir du en viktig del av hennes vardag - både hemma, i skolan och när ni är ute på aktiviteter. Du hjälper henne med olika uppgifter, som exempelvis sondmatning och förflyttningar, du finns även där som en trygg och närvarande person genom dagen. Det är en roll där du verkligen kan göra skillnad och bidra till hennes utveckling.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har en passion för att arbeta med människor och som har förmågan att förstå och analysera andras behov. Du är initiativtagande, lösningsorienterad och engagerad i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och vi ser gärna att du är kreativ när det gäller att hitta på aktiviteter samt har förmågan att vara lyhörd och närvarande i ditt arbete. Vidare är det ett krav för tjänsten är att du har körkort och tillgång till bil. Du bör också vara bekväm med att simma. Vår kund önskar kvinnliga sökande till denna tjänst.
KRAV
B-körkort (manuellt) samt tillgång till bil
Tål klor
Har erfarenhet av att arbeta inom vården
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
MERITER
Tidigare erfarenhet av att arbeta med syrgas och andningsmaskin
Sysselsättningsgrad: Visstidsanställning ca 30h/v. samt timvikariat vid behov.
Tillträde: Sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling. För att säkerställa att alla kandidater som går vidare kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige, ber vi även om personbevis från samtliga. Personbeviset beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets webbplats och kan laddas ner direkt med BankID här.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent hos oss.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret. Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7381960-1892103". Arbetsgivare Vi Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556042-8517), https://jobb.viomsorg.se
791 73 (visa karta
)
791 73 FALUN Jobbnummer
9796479