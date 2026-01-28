Personliga assistenter till syskonpar
2026-01-28
OP Assistans söker personliga assistenter som vill jobba som timvikarier vid behov hos två av våra kunder i Gävle. För rätt person kan anställningen leda till en ordinarie tjänst i framtiden.
OM JOBBET
Här jobbar två assistenter åt gången i kundernas gemensamma hem. En assistent hos varsin kund. Mycket tid spenderas tillsammans. Men arbetsdagen kan också innebära att man arbetar åtskilda, beroende på kundens behov och agenda för dagen. I arbetet ingår stöd vid vardagliga och sociala aktiviteter, personlig omvårdnad och förflyttningar. Pälsdjur finns i bostaden.
Exempel på arbetstid: 07:30 - 19:00, 07:30 - 21:45 eller 17:00 - 11:00
OM KUNDERNA
Våra två kunder är ett aktivt syskonpar i 30-årsåldern. De tycker om att spela sällskapsspel och att resa. Är intresserade av att baka och laga nyttig mat. De tycker mycket om djur och gillar hästar. Går gärna på Köpis och fikar. Kundernas önskan är att dagen ska fungera problemfritt utan att de behöver tänka på assistansen.
Båda systrarna är rullstolsburna och använder både manuell rullstol och permobil. Bland arbetsuppgifterna här ingår förflyttningar och personlig omvårdnad samt vardagliga aktiviteter såsom matlagning, tvätt och städning osv. Eftersom att tjejerna sitter i rullstol är det extra viktigt med träning och stretchning. Här får du som assistent stötta vid viss kommunikation. Ett intresse är El-innebandy, där man ibland får åka iväg på spännande cuper.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Din viktigaste uppgift som personlig assistent är att möta kunden med respekt, lyhördhet och värme, och alltid värna om kundens vilja och integritet. Du behöver vara lyhörd inför kundens önskemål och ha förmågan och viljan att anpassa dig efter dessa. Vi söker dig som är ansvarstagande och jobbar med kunden i fokus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det absolut viktigaste är att personkemin mellan dig och våra kunder fungerar bra. Förutom detta så finns det några krav för att kunna arbeta här:
Erfarenhet av personlig assistans
B-körkort
Rökfri på arbetstid
Mycket goda kunskaper i det svenska språket
Kan arbeta där det finns pälsdjur i hemmet
Flexibel gällande arbetstider och kan arbeta dygnets alla timmar - även nätter och dygn
Simkunnig och tål klorerat vatten
Tillräckligt god fysisk kapacitet för att klara av en aktiv arbetsplats
Du är medveten om att rollen kräver strikt sekretess
Det är också meriterande om du:
Har utbildning i och/eller erfarenhet av förflyttningsteknik
Vi erbjuder:
En trygg anställning med kollektivavtal - vi följer det kollektivavtal som finns mellan Vårdföretagarna och Kommunal.
Avtalsförsäkringar - du omfattas av en rad avtalsförsäkringar som exempelvis ersättning vid olycksfall, avtalspension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada samt grupplivförsäkring.
Friskvårdsbidrag på 2 500 kr per år - vi vill att du ska må bra även utanför jobbet.
Utbildningar - du får en grundlig introduktion och möjlighet att delta i flera utbildningar som gör dig trygg i din roll, bland annat:
• Team Olivias Assistentutbildning - Ergonomi- och förflyttningsutbildning - Hjärt-lungräddning
Personlig assistans ska kännas trygg, respektfull och enkel - som en självklar del av livet där kunden har kontrollen. På OP har vi arbetat för att skapa en sådan assistans sedan 1998. Genom noggrannhet, engagemang och ett systematiskt arbetssätt ser vi till att kundens assistans fungerar på riktigt. Eftersom vi är ett mindre bolag bygger vi nära och långsiktiga relationer. Många av våra chefer har själva arbetat som personliga assistenter och har en djup förståelse för yrket. Vi vet vad som krävs för att assistansen ska fungera i vardagen - inte bara i teorin.
Trots att vi är små, har vi tillgång till stöd och resurser från vår större koncern, Team Olivia. Det innebär att vi kan ge dig den personliga servicen du behöver, samtidigt som vi har tryggheten och stabiliteten från en större organisation. OP Assistans har idag 55 kunder och ca 400 medarbetare som är anställda på hel- eller deltid. Kontoret finns i centrala Gävle.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.opassistans.se
För anställning hos oss på OP Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling. För att säkerställa att alla kandidater som går vidare kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige, ber vi även om personbevis från samtliga. Personbeviset beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets hemsida och kan laddas ner direkt med BankID här. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Du behöver också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Rätt utdrag hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Rekryteringen sker löpande, vilket kan innebära att tjänsten tillsätts före annonsens slutdatum.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
