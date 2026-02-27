Personliga Assistenter till sommarvikariat
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Som Personlig Assistent arbetar man utifrån varje enskild brukare. Arbetet sker i brukarens hem och utifrån brukarens behov och beslut från Försäkringskassan.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du utifrån en individuellt utformad genomförandeplan ger stöd, service och omvårdnad till brukaren. Du hjälper även till med fritidsaktiviteter, matlagning och hushållsarbete. Vi arbetar enligt Lagen om stöd och service (LSS).
Du möter en människa som behöver ditt engagemang, flexibilitet och idérikedom för att må gott i samvaro med andra människor. Du kommer att vara delaktig i andra människors liv, och samtidigt kunna påverka ditt eget arbete i viss utsträckning. Du får ge andra livskvalité, god och nära omvårdnad och trygghet. Samtidigt får du själv möjlighet att utvecklas som person i ödmjuka möten med andra.Kvalifikationer
Vi söker personliga assistenter till Oskarshamnsområdet under perioden vecka 24 - 34.
Arbetstider är varierande och i vissa assistansuppdrag förekommer sovande jour.
Vård- och omsorgsutbildning samt erfarenhet inom personlig assistans är meriterande, men inte ett krav. Dokumentation är en viktig del i arbetet så du behöver behärska svenska språket väl i både tal och skrift.
Stämmer detta in på dig? Välkommen in med din ansökan till oss redan idag.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
