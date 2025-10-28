Personliga assistenter till Nås
Omtanken Assistans i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vansbro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vansbro
2025-10-28
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omtanken Assistans i Norden AB i Vansbro
eller i hela Sverige
Om jobbet
Kunden är en ung kvinna som bor i en stor lägenhet i Nås. Hos kunden bor även katter så du bör inte vara allergiker.
Andra intressen förutom djur är att baka och att laga mat. Det är kul om du också gillar det.
Du kommer även få hänga med på aktiviteter så som spela bingo, hjälpa till att fixa i trädgården, gå ut på promenader och hjälpa till att sköta andra ärenden tillsammans med kunden.
Sedvanliga arbetsuppgifter förekommer så som att hjälpa till med hygien och toalettbesök.
Det finns bra hjälpmedel i hemmet men du bör inte ha någon fysisk begränsning då det förekommer bla vändningar i sängen.
Då kunden har egen bil och vill ut på aktiviteter bör du ha körkort.
Det är meriterat att du är pigg och glad och att du inte ser problem utan möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: ansokan@omtankenassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "184". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omtanken Assistans i Norden AB
(org.nr 556543-4213)
786 93 NÅS Jobbnummer
9577405