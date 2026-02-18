Personliga assistenter till man med ALS
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-02-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Vi söker erfarna personliga assistenter som vill arbeta på fasta rader samt vikarier/inhoppare. Kunden är en 50-årig man med ALS som bor i en villa i Lund med sin familj. Han är intresserad av sport, musik, kultur och matlagning. Personkemin är avgörande. Kund önskar manliga sökande.
Du är kundens förlängda armar och ben och hjälper honom med allt han behöver i vardagen såsom förflyttningar, på- och avklädning, personlig hygien, dusch, matlagning m.m.
Kund har assistans dygnet runt med vaken natt och vi söker personliga assistenter som kan jobba 2-skift eller vaken natt.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Förflyttningar med och utan taklift
Personlig hygien
Dusch
Matlagning
Städning
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Vårderfarenhet krävs
God fysik
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Intresse för sport, musik, kultur, matlagning är meriterande
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Både visstid- och timanställningar
Omfattning: Deltid
Arbetstid: Tre olika arbetspass: 07.00-14.20, 14.00-21.00, 20.00-08.00
Tillträde: 1a april 2026
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2026-03-15
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: love.sennerdal@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7255087-1848468". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Norra Bulltoftavägen (visa karta
)
212 43 MALMÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9749785