Personliga assistenter till man i Varberg
Feel Well - Varberg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Varberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Varberg
Nu söker vi flertalet assistenter till en kund i Varberg som står i begrepp att få sitt första beslut, vi söker såväl dag som nattpersonal.
vi tar sikte på att tjänsterna ska vara så nära heltid som möjligt men då det inte finns någon arbetsgrupp hos denna man ännu så finns det goda möjligheter att vara med och planera och lägga sitt grundschema själv.
då det varesig finns ett beslut eller en arbetsgrupp ännu så är inte tiderna i schemat spikade men det vi kan se i förslaget från Försäkringskassan är att vi kommer behöva personal som arbetar dagtid samt personal som även kan arbeta kvällstid och eventuellt på helger.
kunden i fråga är en man som är 66 år ung, pga amputering av bägge benen samt kraftigt nedsatt funktion i armarna behöver han hjälp i all daglig livsföring, han är dock fullt verbal och kan bistå med förklaringar och tips och råd i de momenten som kan uppstå under arbetsdagen.
några av dina arbetsuppgifter är att hjälpa våran kund att klä på sig och hålla sig ren, hjälpa honom att äta och komma ut på aktiviteter som tex besöka affärer eller komma ut på promenader, han har också diabetes och behöver hjälp att ta sin medicin och vid behov övervaka blodsocker.
erfarenhet är inte det viktigaste på denna arbetsplatsen, alla momenten som behöver utföras kan man enkelt lära sig och få muntlig guidning av kunden, han ser för övrigt att du gärna får vara kvinna men han skulle eventuellt kunna tänka sig manliga assistenter med så tveka inte att söka även om du inte är kvinna.
beslut väntas vara klart 1 mars och vi ser det som ytterst fördelaktigt om vi kan få en smidig övergång från hemtjänstonsatser till personlig assistans.
Välkomna att söka!
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: calle@feelwell.nu
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig assistent Varberg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Feel Well - Varberg AB
(org.nr 556773-8090)
432 13 VARBERG Arbetsplats
Feel Well Varberg AB Jobbnummer
9706536