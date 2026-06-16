Personliga assistenter till kund i Rosvik
Alter Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Piteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Piteå
2026-06-16
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, Luleå
, Älvsbyn
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Personliga assistenter och vikarier sökes till 32-årig man i Rosvik
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag? Vi söker nu personliga assistenter och vikarier till en 32-årig rullstolsburen man som bor i egen lägenhet i Rosvik.
Om uppdraget
I rollen som personlig assistent är du ett stöd i alla delar av hans dagliga liv. Han behöver hjälp morgon, dag, kväll och natt. Det innebär bland annat stöd med personlig omvårdnad, måltider, förflyttningar, hushållssysslor, aktiviteter och struktur i vardagen.
Han deltar vanligtvis i daglig verksamhet tre dagar i veckan, men är hemma under sommaren. Arbetet utgår från hans hem i Rosvik, där assistenterna finns med och hjälper honom att få en trygg, fungerande och meningsfull vardag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg, lyhörd, ansvarstagande och har ett respektfullt bemötande. Du behöver kunna arbeta självständigt, ta ansvar och samtidigt samarbeta väl med övriga assistenter och närstående. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och personkemi.
• Du är lugn, tålmodig och har ett genuint intresse för att hjälpa andra.
• Du är flexibel och kan arbeta både planerade pass och vid behov.
• Du är noggrann och kan följa rutiner.
• Erfarenhet av personlig assistans eller vård och omsorg är meriterande, men inte ett krav.
Arbetstid och anställning
Vi söker både personliga assistenter och vikarier som kan arbeta vid ordinarie personals frånvaro, exempelvis under semester, sjukdom eller andra ledigheter. Arbetstiderna är varierande och kan omfatta dag, kväll, natt och helg. Introduktion ges på plats.Publiceringsdatum2026-06-16Så ansöker du
Låter det här som ett uppdrag för dig? Välkommen att skicka in din ansökan med CV och en kort personlig presentation där du berättar vem du är och varför du vill arbeta som personlig assistent.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: katarina.lustig@alterassistans.se Arbetsgivare Alter Assistans AB
(org.nr 559207-3000) Jobbnummer
9965729