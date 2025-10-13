Personliga assistenter till en man i Falköping
2025-10-13
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Jag är en man i mina bästa år som söker personliga assistenter som kan vara som en kompis och hjälpa mig i det dagliga livet med allt som jag behöver.
Jag har humor och gillar hyss och hos mig får du en del av den varan. Du bör vara ett föredöme, flexibel och inkännande och gilla både praktiska och motiverande insatser.
Jag bor i en egen lägenhet och behöver hjälp med med en del personlig omvårdnad, kommunikation, matlagning, städning och allt som behövs i ett hushåll. Dagsformen kan variera men med rätt stöd och personkemi med den personliga assistenten kan jag göra mycket själv. Jag behöver också stöd i daglig verksamhet och vid fritidsaktiviteter. Jag tycker om hundar och katter så du får inte vara allergisk mot pälsdjur.Mina intressen är att bygga små roliga saker, måla eller teckna, spela olika spel, plocka svamp och besöka loppis mm. Min familj får du på köpet då jag är mycket familjekär.
Det är bra om du har erfarenhet av att ha jobbat med människor.
Vi söker omgående timanställda med möjlighet att bli visstidsanställd.
Välkommen med din ansökan.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
